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Алиев: мирный договор с Арменией невозможен без корректировки ее конституции

Ведомости

Мирный договор между Азербайджаном и Арменией невозможен до корректировки конституции, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на Втором Шушинском глобальном медиафоруме на тему «Разоблачение ложных нарративов: борьба с дезинформацией».

«В конституции Армении есть ссылки на декларацию о независимости, которая явно представляет территориальную угрозу Азербайджану, поскольку в ней говорится об объединении так называемого Нагорного Карабаха с Арменией. То есть пока этот пункт существует, мирное соглашение невозможно», – сказал он (цитата по Report).

Алиев уточнил, что предложение по изменению конституции Армении не является «частью нашего вмешательства», но с этим пунктом заключение соглашения невозможно, поскольку «конституция выше любого другого документа, включая международный договор».

«Поэтому мы не хотим оказаться в ситуации, когда однажды они передумают и нам снова придется делать то, что мы сделали в сентябре (2023 г., военная операция Баку в Нагорном Карабахе)», – пояснил он.

20 июля президент Азербайджана сообщил, что 80–90% текста мирного договора с Ереваном уже согласовано. В частности, Армения согласилась убрать оттуда положение и терминологию по Карабаху.

Мирный договор с Азербайджаном может быть заключен до ноября 2024 г., заявлял премьер-министр Армении Никол Пашинян в мае. Алиев также отмечал положительную тенденцию в работе по мирному процессу с Арменией.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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