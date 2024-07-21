Алиев: мирный договор с Арменией невозможен без корректировки ее конституции
Мирный договор между Азербайджаном и Арменией невозможен до корректировки конституции, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на Втором Шушинском глобальном медиафоруме на тему «Разоблачение ложных нарративов: борьба с дезинформацией».
«В конституции Армении есть ссылки на декларацию о независимости, которая явно представляет территориальную угрозу Азербайджану, поскольку в ней говорится об объединении так называемого Нагорного Карабаха с Арменией. То есть пока этот пункт существует, мирное соглашение невозможно», – сказал он (цитата по Report).
Алиев уточнил, что предложение по изменению конституции Армении не является «частью нашего вмешательства», но с этим пунктом заключение соглашения невозможно, поскольку «конституция выше любого другого документа, включая международный договор».
«Поэтому мы не хотим оказаться в ситуации, когда однажды они передумают и нам снова придется делать то, что мы сделали в сентябре (2023 г., военная операция Баку в Нагорном Карабахе)», – пояснил он.
20 июля президент Азербайджана сообщил, что 80–90% текста мирного договора с Ереваном уже согласовано. В частности, Армения согласилась убрать оттуда положение и терминологию по Карабаху.
Мирный договор с Азербайджаном может быть заключен до ноября 2024 г., заявлял премьер-министр Армении Никол Пашинян в мае. Алиев также отмечал положительную тенденцию в работе по мирному процессу с Арменией.