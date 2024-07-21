Алиев: мирный договор с Арменией невозможен без корректировки ее конституции

«В конституции Армении есть ссылки на декларацию о независимости, которая явно представляет территориальную угрозу Азербайджану, поскольку в ней говорится об объединении так называемого Нагорного Карабаха с Арменией. То есть пока этот пункт существует, мирное соглашение невозможно», – сказал он (цитата по Report).