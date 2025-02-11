Володин призвал запросить у США списки получателей финансирования от USAID

В феврале президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social заявил о случаях коррупции в USAID. Он также сказал, что агентством управляют «помешанные радикалы» и сейчас его администрация от них избавляется. Ограничения на работу агентства он назвал необратимыми.