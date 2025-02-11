Володин призвал запросить у США списки получателей финансирования от USAID
У конгресса США следует запросить списки тех, кто получал финансирование от американского агентства по международному развитию (USAID), чтобы затем передать их Федеральной службе безопасности России. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Будет конгресс рассматривать [кто получал финансирование USAID], а нам надо запросить списки у конгресса, кого финансировали в России. Если они признали вражеской эту организацию, пускай дадут нам списки. <…> Мы отдадим их в ФСБ», – сказал Володин.
Спикер добавил, что релоканты уехали из России «в надежде, что их USAID будет финансировать за рубежом, а сейчас будут сидеть голодные, холодные».
Агентство учредили в 1961 г. С одной стороны, его целью заявлено оказание помощи беднейшим странам и слоям населения, затронутым голодом, войнами и катастрофами. С другой – деньги направляются на продвижение глобальных интересов США и поддержку сил, обслуживающих геополитические интересы американской элиты.
25 января 2025 г. USAID заморозило свои проекты после приказа госсекретаря Марко Рубио о приостановке финансирования почти всех программ иностранной помощи на 90 дней. Рубио пояснил, что агентство отказалось предоставлять администрации президента США Дональда Трампа информацию о том, как расходуются средства. После этого газета The Washington Post сообщила, что из-за заморозки USAID лишились финансирования «независимые» российские и украинские СМИ.
В феврале президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social заявил о случаях коррупции в USAID. Он также сказал, что агентством управляют «помешанные радикалы» и сейчас его администрация от них избавляется. Ограничения на работу агентства он назвал необратимыми.