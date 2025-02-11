Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Володин призвал запросить у США списки получателей финансирования от USAID

Ведомости

У конгресса США следует запросить списки тех, кто получал финансирование от американского агентства по международному развитию (USAID), чтобы затем передать их Федеральной службе безопасности России. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Будет конгресс рассматривать [кто получал финансирование USAID], а нам надо запросить списки у конгресса, кого финансировали в России. Если они признали вражеской эту организацию, пускай дадут нам списки. <…> Мы отдадим их в ФСБ», – сказал Володин.

Спикер добавил, что релоканты уехали из России «в надежде, что их USAID будет финансировать за рубежом, а сейчас будут сидеть голодные, холодные».

Агентство учредили в 1961 г. С одной стороны, его целью заявлено оказание помощи беднейшим странам и слоям населения, затронутым голодом, войнами и катастрофами. С другой – деньги направляются на продвижение глобальных интересов США и поддержку сил, обслуживающих геополитические интересы американской элиты.

25 января 2025 г. USAID заморозило свои проекты после приказа госсекретаря Марко Рубио о приостановке финансирования почти всех программ иностранной помощи на 90 дней. Рубио пояснил, что агентство отказалось предоставлять администрации президента США Дональда Трампа информацию о том, как расходуются средства. После этого газета The Washington Post сообщила, что из-за заморозки USAID лишились финансирования «независимые» российские и украинские СМИ.

В феврале президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social заявил о случаях коррупции в USAID. Он также сказал, что агентством управляют «помешанные радикалы» и сейчас его администрация от них избавляется. Ограничения на работу агентства он назвал необратимыми.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных