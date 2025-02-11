AP: новый глава Пентагона посетит штаб-квартиру НАТО в Брюсселе

«Хегсет не собирается делать никаких заявлений о новом оружии для Украины. Он также не собирается встречаться со своими коллегами из Украины, а скорее будет в “режиме слушания” на встрече, а также на встрече министров обороны НАТО в четверг [13 февраля]», – пишет AP со ссылкой на американского чиновника.