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AP: новый глава Пентагона посетит штаб-квартиру НАТО в Брюсселе

Это будет первой зарубежной поездкой министра обороны США Хегсета
Ведомости

Новый министр обороны США Пит Хегсет примет участие в заседании контактной группы по обороне Украины в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 12 февраля. Об этом пишет Associated Press (AP). Это будет первая зарубежная поездка нового главы Пентагона и первая поездка члена новой администрации президента США Дональда Трампа в страну НАТО.

Контактная группа по обороне Украины была создана бывшим министром обороны при администрации демократа Джо Байдена Ллойдом Остином в 2022 г. после начала российской спецоперации на территории Украины.

«Хегсет не собирается делать никаких заявлений о новом оружии для Украины. Он также не собирается встречаться со своими коллегами из Украины, а скорее будет в “режиме слушания” на встрече, а также на встрече министров обороны НАТО в четверг [13 февраля]», – пишет AP со ссылкой на американского чиновника.

В Пентагоне заявили, что Хегсет «подтвердит приверженность президента Трампа дипломатическому прекращению боев на Украине как можно скорее» и «подчеркнет необходимость усиления европейского лидерства в вопросах помощи безопасности Украине».

Бывшее руководство минобороны США регулярно объявляло о новых пакетах военной помощи Украине. 9 января этого года Остин объявил о пакете помощи Украине на сумму $500 млн. Поставки включают ракеты для противовоздушной обороны, боеприпасы «воздух – земля» и другое оборудование для обслуживания переданных Киеву американских F-16.

Администрация Трампа, напротив, выступает за завершение боевых действий. 11 февраля американский президент заявил об огромном прогрессе в работе по урегулированию конфликта на Украине. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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