AP: новый глава Пентагона посетит штаб-квартиру НАТО в Брюсселе

AP: новый глава Пентагона посетит штаб-квартиру НАТО в БрюсселеЭто будет первой зарубежной поездкой министра обороны США Хегсета
Новый министр обороны США Пит Хегсет примет участие в заседании контактной группы по обороне Украины в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 12 февраля. Об этом пишет Associated Press (AP). Это будет первая зарубежная поездка нового главы Пентагона и первая поездка члена новой администрации президента США Дональда Трампа в страну НАТО.
Контактная группа по обороне Украины была создана бывшим министром обороны при администрации демократа Джо Байдена Ллойдом Остином в 2022 г. после начала российской спецоперации на территории Украины.
«Хегсет не собирается делать никаких заявлений о новом оружии для Украины. Он также не собирается встречаться со своими коллегами из Украины, а скорее будет в “режиме слушания” на встрече, а также на встрече министров обороны НАТО в четверг [13 февраля]», – пишет AP со ссылкой на американского чиновника.
В Пентагоне заявили, что Хегсет «подтвердит приверженность президента Трампа дипломатическому прекращению боев на Украине как можно скорее» и «подчеркнет необходимость усиления европейского лидерства в вопросах помощи безопасности Украине».
Бывшее руководство минобороны США регулярно объявляло о новых пакетах военной помощи Украине. 9 января этого года Остин объявил о пакете помощи Украине на сумму $500 млн. Поставки включают ракеты для противовоздушной обороны, боеприпасы «воздух – земля» и другое оборудование для обслуживания переданных Киеву американских F-16.
Администрация Трампа, напротив, выступает за завершение боевых действий. 11 февраля американский президент заявил об огромном прогрессе в работе по урегулированию конфликта на Украине.