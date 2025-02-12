Володин связал применение порошка из личинок в продуктах в ЕС с санкциями

В ЕС на законодательном уровне разрешили применять в продуктах порошок, получаемый из личинок желтого мучного червя, известного также как хрущак, напомнил Володин. По его словам, европейские политики оправдывают это нововведение тем, что данная добавка является альтернативным источником белка.