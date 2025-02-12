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Володин связал применение порошка из личинок в продуктах в ЕС с санкциями

Ведомости

Вступивший в силу в Европейском Союзе закон, разрешающий использование «порошка из личинок» в пищевой промышленности, стал следствием санкций Запада против России. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

В ЕС на законодательном уровне разрешили применять в продуктах порошок, получаемый из личинок желтого мучного червя, известного также как хрущак, напомнил Володин. По его словам, европейские политики оправдывают это нововведение тем, что данная добавка является альтернативным источником белка.

Но спикер Госдумы считает, что на самом деле – это последствие политики санкций против РФ. Она привела к серьезным экономическим последствиям, включая «крах экономики», закрытие производств и трудности в агропромышленном секторе.

«Вместо того чтобы помогать местным сельхозпроизводителям, Евросоюз решил заменить их товары личинками и червяками. И накормить ими людей», – подчеркнул Володин.

Председатель Госдумы предостерег, что использование такого порошка может вызвать серьезные проблемы со здоровьем у людей.

В ЕС 10 февраля приняли закон, который разрешает использовать в продуктах порошок из личинок мучного жука. Как сообщал ТАСС со ссылкой на документы Еврокомиссии, порошок из насекомых могут добавлять в хлеб, сыр, джемы и макаронные изделия.

7 февраля стало известно, что ЕС планирует увеличить пошлины на российские азотные и комплексные удобрения до 100%. Сделать это хотят постепенно к 2028 г.

А 27 января ЕС продлил санкции в отношении России еще на полгода. Пояснялось, что эти меры направлены на то, чтобы лишить РФ финансовых ресурсов, необходимых для продолжения спецоперации на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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