ЕС планирует увеличить пошлины на российские удобрения до 100%

С 1 июля 2025 г. планируется установить пошлины на импорт азотных и комплексных удобрений из России на уровне 40–45 евро за 1 т. В дальнейшем эти ставки будут постепенно увеличиваться. К 2027 г. пошлины могут достичь 80–95 евро за 1 т, а к 1 июля 2028 г. они вырастут до 315–430 евро, что соответствует максимальному уровню в 100%.