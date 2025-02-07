Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

ЕС планирует увеличить пошлины на российские удобрения до 100%

Ведомости

Европейский союз заявил о повышении пошлин на удобрения, импортируемые из России и Белоруссии. В будущем эти пошлины могут вырасти до 100%. Соответствующее постановление опубликовали на официальном сайте Европейской комиссии (ЕК).

С 1 июля 2025 г. планируется установить пошлины на импорт азотных и комплексных удобрений из России на уровне 40–45 евро за 1 т. В дальнейшем эти ставки будут постепенно увеличиваться. К 2027 г. пошлины могут достичь 80–95 евро за 1 т, а к 1 июля 2028 г. они вырастут до 315–430 евро, что соответствует максимальному уровню в 100%.

Основная цель данного решения – диверсификация источников поставок удобрений и снижение зависимости от импорта из России и Белоруссии, что поможет избежать уязвимости в случае введения ограничений.

В документе поясняется, что в 2023 г. общая стоимость импорта удобрений ЕС из РФ и Белоруссии составила 1,31 млрд евро. Сейчас в ЕС действует пошлина в размере 6,5%. Ее в ЕК считают слишком малой, объясняя необходимость поэтапно увеличивать ввозные пошлины на удобрения. Под ограничения не попадут удобрения, содержащие фосфор и калий, а также мелкая расфасовка до 10 кг.

27 января министры иностранных дел ЕС согласовали продление санкций против России еще на полгода. Тогда глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявляла, что такие меры помогут лишить Москву доходов для финансирования военной операции на Украине.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных