ЕС планирует увеличить пошлины на российские удобрения до 100%
Европейский союз заявил о повышении пошлин на удобрения, импортируемые из России и Белоруссии. В будущем эти пошлины могут вырасти до 100%. Соответствующее постановление опубликовали на официальном сайте Европейской комиссии (ЕК).
С 1 июля 2025 г. планируется установить пошлины на импорт азотных и комплексных удобрений из России на уровне 40–45 евро за 1 т. В дальнейшем эти ставки будут постепенно увеличиваться. К 2027 г. пошлины могут достичь 80–95 евро за 1 т, а к 1 июля 2028 г. они вырастут до 315–430 евро, что соответствует максимальному уровню в 100%.
Основная цель данного решения – диверсификация источников поставок удобрений и снижение зависимости от импорта из России и Белоруссии, что поможет избежать уязвимости в случае введения ограничений.
В документе поясняется, что в 2023 г. общая стоимость импорта удобрений ЕС из РФ и Белоруссии составила 1,31 млрд евро. Сейчас в ЕС действует пошлина в размере 6,5%. Ее в ЕК считают слишком малой, объясняя необходимость поэтапно увеличивать ввозные пошлины на удобрения. Под ограничения не попадут удобрения, содержащие фосфор и калий, а также мелкая расфасовка до 10 кг.
27 января министры иностранных дел ЕС согласовали продление санкций против России еще на полгода. Тогда глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявляла, что такие меры помогут лишить Москву доходов для финансирования военной операции на Украине.