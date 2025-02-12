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В Кремле заявили об обмене Фогеля на россиянина

Ведомости

В обмен на Марка Фогеля будет освобожден гражданин России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он не уточнил, о ком именно идет речь.

Пресс-секретарь президента РФ уточнил, что в последнее время по линии соответствующих ведомств была «интенсифицирована работа» и установлены контакты. Также представитель Кремля пояснил, что имя россиянина будет названо только тогда, когда он окажется в РФ.

«Результатом этих контактов стало освобождение Фогеля, а также одного из граждан РФ, который в настоящее время содержится в местах лишения свободы в США. Этот гражданин на днях тоже будет возвращен России», – сказал он.

Песков, отвечая на вопрос об участии третьих стран заявил, что ему нечего сообщить на этот счет.

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц заявил 11 февраля, что Россия освободила гражданина США Марка Фогеля. Фогеля и его супругу задержали в августе 2021 г. по прилете в аэропорт «Шереметьево» из Нью-Йорка. Утверждалось, что в его багаже была найдена марихуана и гашишное масло, мужчину арестовали. До мая 2021 г. у четы Фогелей был дипломатический статус. Следствие считало, что осужденный мог воспользоваться им для организации канала поставки наркотиков в Россию, чтобы продавать их среди учеников школы, в которой он преподавал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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