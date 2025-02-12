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В Кремле заявили об открытости Путина для мирных переговоров по Украине

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин по-прежнему открыт для мирных переговоров по Украине. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент Путин неоднократно заявлял, что он и Российская Федерация открыты для мирных переговоров. Позиция России абсолютно прозрачна, она последовательна и хорошо известна в мире», – сказал Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Путин якобы не готовится к миру, которое он опубликовал в своем Telegram-канале утром 12 февраля.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль территории Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. они вошли в состав РФ по итогам референдумов, результаты которых Киев не признает. 6 августа 2024 г. украинские войска вторглись в Курскую область, где продолжают бои с российской армией по настоящий день.

Делегации двух стран проводили переговоры об урегулировании конфликта через несколько недель после начала спецоперации, последняя встреча прошла в Стамбуле 29 марта 2022 г., после чего процесс был заморожен. Зеленский в октябре того же года подписал указ, согласно которому переговоры с Россией невозможны, пока ее возглавляет Путин. Сам президент РФ после этого неоднократно заявлял, что готов к переговорам, но подписание соглашений по их итогам должно быть с легитимным представителем Украины, а не с Зеленским, срок полномочий которого уже истек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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