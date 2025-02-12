В Кремле заявили об открытости Путина для мирных переговоров по Украине
Президент РФ Владимир Путин по-прежнему открыт для мирных переговоров по Украине. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент Путин неоднократно заявлял, что он и Российская Федерация открыты для мирных переговоров. Позиция России абсолютно прозрачна, она последовательна и хорошо известна в мире», – сказал Песков.
Так представитель Кремля прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Путин якобы не готовится к миру, которое он опубликовал в своем Telegram-канале утром 12 февраля.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль территории Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. они вошли в состав РФ по итогам референдумов, результаты которых Киев не признает. 6 августа 2024 г. украинские войска вторглись в Курскую область, где продолжают бои с российской армией по настоящий день.
Делегации двух стран проводили переговоры об урегулировании конфликта через несколько недель после начала спецоперации, последняя встреча прошла в Стамбуле 29 марта 2022 г., после чего процесс был заморожен. Зеленский в октябре того же года подписал указ, согласно которому переговоры с Россией невозможны, пока ее возглавляет Путин. Сам президент РФ после этого неоднократно заявлял, что готов к переговорам, но подписание соглашений по их итогам должно быть с легитимным представителем Украины, а не с Зеленским, срок полномочий которого уже истек.