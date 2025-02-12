В Кремле заявили об открытости Путина для мирных переговоров по Украине

Делегации двух стран проводили переговоры об урегулировании конфликта через несколько недель после начала спецоперации, последняя встреча прошла в Стамбуле 29 марта 2022 г., после чего процесс был заморожен. Зеленский в октябре того же года подписал указ, согласно которому переговоры с Россией невозможны, пока ее возглавляет Путин. Сам президент РФ после этого неоднократно заявлял, что готов к переговорам, но подписание соглашений по их итогам должно быть с легитимным представителем Украины, а не с Зеленским, срок полномочий которого уже истек.