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Кремль надеется на продолжение действия соглашения Израиля и «Хамаса»

Ведомости

Москва надеется, что Израиль и палестинская группировка «Хамас» будут выполнять взятые на себя обязательства по соглашению о прекращении огня и обмену заложников. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы надеемся, что обе стороны будут выполнять взятые на себя обязательства и что люди будут отпущены», – сказал он.

10 февраля «Хамас» отложила запланированный на 15 февраля обмен заложниками из-за предполагаемого нарушения Израилем соглашения. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил группировке возобновлением боевых действий в анклаве в случае, если она не вернет девять заложников, которые уже были оговорены в рамках соглашения о перемирии, к 15 февраля. Президент США Дональд Трамп также заявил, что без возвращения пленников соглашение нужно отменять, и пригрозил группировке «адом».

2 февраля армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об автомобиле в секторе Газа, который двигался на север сектора Газа по маршруту, не согласованному в рамках сделки о прекращении боев. Кроме того, 1 февраля в рамках контртеррористической операции на севере Самарии израильский самолет «в течение нескольких часов» наносил авиаудары по трем террористическим ячейкам в районах Дженин и Кабатия на Западном берегу реки Иордан.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским «Хамас» вступило в силу 19 января. В тот же день Израилю были переданы заложницы Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штайнбрехер. В обмен Израиль освободил первую группу из 90 палестинских заключенных. Всего в рамках первого этапа сделки планируется освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских заложника.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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