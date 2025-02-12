Кремль надеется на продолжение действия соглашения Израиля и «Хамаса»
Москва надеется, что Израиль и палестинская группировка «Хамас» будут выполнять взятые на себя обязательства по соглашению о прекращении огня и обмену заложников. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы надеемся, что обе стороны будут выполнять взятые на себя обязательства и что люди будут отпущены», – сказал он.
10 февраля «Хамас» отложила запланированный на 15 февраля обмен заложниками из-за предполагаемого нарушения Израилем соглашения. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил группировке возобновлением боевых действий в анклаве в случае, если она не вернет девять заложников, которые уже были оговорены в рамках соглашения о перемирии, к 15 февраля. Президент США Дональд Трамп также заявил, что без возвращения пленников соглашение нужно отменять, и пригрозил группировке «адом».
2 февраля армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об автомобиле в секторе Газа, который двигался на север сектора Газа по маршруту, не согласованному в рамках сделки о прекращении боев. Кроме того, 1 февраля в рамках контртеррористической операции на севере Самарии израильский самолет «в течение нескольких часов» наносил авиаудары по трем террористическим ячейкам в районах Дженин и Кабатия на Западном берегу реки Иордан.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским «Хамас» вступило в силу 19 января. В тот же день Израилю были переданы заложницы Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штайнбрехер. В обмен Израиль освободил первую группу из 90 палестинских заключенных. Всего в рамках первого этапа сделки планируется освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских заложника.