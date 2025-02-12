Глава Пентагона: конфликт на Украине должен завершиться дипломатически
Конфликт России и Украины должен завершиться дипломатическим путем. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет на заседании контактной группы по Украине в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
«Прекращение боев и достижение прочного мира – высший приоритет», – сказал он, добавив, что нужно привести Москву и Киев к столу переговоров и Пентагон «поможет в достижении этой цели».
Хегсет также заявил, что попытки возвращения к границам Украины до 2014 г. являются нереалистичной задачей. Американские власти также считают нереалистичным вступление Украины в НАТО по итогам урегулирования конфликта.
«Ведомости» писали, что команда президента США Дональда Трампа вновь отсрочила обнародование пунктов плана урегулирования конфликта на Украине. Предполагается, что Трамп получит его в окончательном виде после консультаций с европейскими союзниками. 12 февраля новый глава Пентагона Хегсет посетил Брюссель. Associated Press (AP) со ссылкой на американского чиновника писало, что Хегсет не собирается делать никаких заявлений о новом оружии для Украины и не собирается встречаться со своими коллегами с Украины.
8 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о готовности заключить соглашение об урегулировании конфликта с Россией. Он подчеркнул, что Украине необходимы гарантии от союзников как часть сделки. 7 февраля Трамп рассказал, что на следующей неделе может встретиться с Зеленским в Вашингтоне. 9 февраля Трамп заявил, что поговорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным о ситуации на Украине. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг эту информацию.