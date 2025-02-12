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Зеленский: украинцы устали от конфликта на фоне неопределенности со стороны США

Ведомости

Боевой дух украинцев нестабилен – они устали от продолжительных боевых действий, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Economist.

Зеленский рассказал, что неопределенность в отношении разрешения конфликта с Россией, которую вносит президент США Дональд Трамп, для него мучительна. По словам политика, за все время, что Трамп занимает пост, лидеры стран лишь изредка контактировали после встречи в сентябре 2024 г. Зеленский уверен, что у Трампа нет готового плана по урегулированию.

Все новости о контактах Москвы и Вашингтона украинский лидер узнает из СМИ. Этот недостаток информации заставляет его предполагать, что президент РФ Владимир Путин и Трамп могут заключить сделку без участия Украины.

Министр обороны США Пит Хегсет на заседании контактной группы по Украине в штаб-квартире НАТО в Брюсселе заявил, что конфликт России и Украины должен завершиться дипломатическим путем. «Прекращение боев и достижение прочного мира – высший приоритет», – сказал он, добавив, что нужно привести Москву и Киев к столу переговоров и Пентагон «поможет в достижении этой цели».

«Ведомости» писали, что команда Трампа вновь отсрочила обнародование пунктов плана урегулирования конфликта на Украине. Предполагается, что Трамп получит его в окончательном виде после консультаций с европейскими союзниками.

8 февраля Зеленский сообщил о готовности заключить соглашение об урегулировании конфликта с Россией. Он подчеркнул, что Украине необходимы гарантии от союзников как часть сделки. 7 февраля Трамп рассказал, что на следующей неделе может встретиться с Зеленским в Вашингтоне. 9 февраля Трамп заявил, что поговорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным о ситуации на Украине. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг эту информацию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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