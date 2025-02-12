Зеленский: украинцы устали от конфликта на фоне неопределенности со стороны США
Боевой дух украинцев нестабилен – они устали от продолжительных боевых действий, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Economist.
Зеленский рассказал, что неопределенность в отношении разрешения конфликта с Россией, которую вносит президент США Дональд Трамп, для него мучительна. По словам политика, за все время, что Трамп занимает пост, лидеры стран лишь изредка контактировали после встречи в сентябре 2024 г. Зеленский уверен, что у Трампа нет готового плана по урегулированию.
Все новости о контактах Москвы и Вашингтона украинский лидер узнает из СМИ. Этот недостаток информации заставляет его предполагать, что президент РФ Владимир Путин и Трамп могут заключить сделку без участия Украины.
Министр обороны США Пит Хегсет на заседании контактной группы по Украине в штаб-квартире НАТО в Брюсселе заявил, что конфликт России и Украины должен завершиться дипломатическим путем. «Прекращение боев и достижение прочного мира – высший приоритет», – сказал он, добавив, что нужно привести Москву и Киев к столу переговоров и Пентагон «поможет в достижении этой цели».
«Ведомости» писали, что команда Трампа вновь отсрочила обнародование пунктов плана урегулирования конфликта на Украине. Предполагается, что Трамп получит его в окончательном виде после консультаций с европейскими союзниками.
8 февраля Зеленский сообщил о готовности заключить соглашение об урегулировании конфликта с Россией. Он подчеркнул, что Украине необходимы гарантии от союзников как часть сделки. 7 февраля Трамп рассказал, что на следующей неделе может встретиться с Зеленским в Вашингтоне. 9 февраля Трамп заявил, что поговорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным о ситуации на Украине. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг эту информацию.