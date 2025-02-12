Совещание Путина с членами правительства перенесено на следующую неделю

«Сегодня президент в начале второй половины дня планирует провести совещание с членами правительства в режиме ВКС. Профильным вопросом станет тема – диспансеризация детей и взрослых по итогам 2024 г. Будет обстоятельный доклад Михаила Мурашко, Минздрав, будет также выступление Михаила Кузнецова, ОНФ и [губернатора Ивановской области] Станислава Воскресенского, он возглавляет соответствующую группу в Госсовете. Помимо этого, как всегда, будут рассмотрены текущие вопросы», – анонсировал Песков.