Совещание Путина с членами правительства перенесено на следующую неделю
Совещание президента России Владимира Путина с членами правительства, которое планировалось 12 февраля, перенесено. Об этом «Ведомостям» сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Оно состоится на следующей неделе», – сказал он.
Пресс-секретарь не сообщил о причинах переноса.
В ходе брифинга днем Песков сообщал, что на 12 февраля у Путина запланировано по ВКС совещание с членами правительства.
«Сегодня президент в начале второй половины дня планирует провести совещание с членами правительства в режиме ВКС. Профильным вопросом станет тема – диспансеризация детей и взрослых по итогам 2024 г. Будет обстоятельный доклад Михаила Мурашко, Минздрав, будет также выступление Михаила Кузнецова, ОНФ и [губернатора Ивановской области] Станислава Воскресенского, он возглавляет соответствующую группу в Госсовете. Помимо этого, как всегда, будут рассмотрены текущие вопросы», – анонсировал Песков.
Вечером 12 февраля в Кремле сообщили о первом телефонном разговоре Путина и американского президента Дональда Трампа.