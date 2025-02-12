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Совещание Путина с членами правительства перенесено на следующую неделю

Ведомости

Совещание президента России Владимира Путина с членами правительства, которое планировалось 12 февраля, перенесено. Об этом «Ведомостям» сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Оно состоится на следующей неделе», – сказал он.

Пресс-секретарь не сообщил о причинах переноса.

В ходе брифинга днем Песков сообщал, что на 12 февраля у Путина запланировано по ВКС совещание с членами правительства.

«Сегодня президент в начале второй половины дня планирует провести совещание с членами правительства в режиме ВКС. Профильным вопросом станет тема – диспансеризация детей и взрослых по итогам 2024 г. Будет обстоятельный доклад Михаила Мурашко, Минздрав, будет также выступление Михаила Кузнецова, ОНФ и [губернатора Ивановской области] Станислава Воскресенского, он возглавляет соответствующую группу в Госсовете. Помимо этого, как всегда, будут рассмотрены текущие вопросы», – анонсировал Песков.

Вечером 12 февраля в Кремле сообщили о первом телефонном разговоре Путина и американского президента Дональда Трампа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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