Белый дом: Келлог продолжает быть ключевой фигурой в переговорах по Украине
Спецпредставитель американского президента Дональда Трампа по Украине Кит Келлог продолжает играть ключевую роль в усилиях, направленных на завершение конфликта на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«Он сыграл огромную роль в доведении переговоров до текущего этапа и по-прежнему является частью администрации Трампа», – сказал Левитт в ходе пресс-брифинга.
Ранее 12 февраля президент России Владимир Путин и Трамп провели первый телефонный разговор с 2020 г. Главы государств проговорили вопросы, связанные с обменом граждан России и США. Также обсуждалась тема урегулирования конфликта на Украине.
После разговора Трамп объявил, что по его поручению госсекретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по национальной безопасности Майкл Уолтц, а также спецпредставитель Стив Уиткофф возглавят переговоры по разрешению украинского конфликта.
Келлог в ближайшие недели представит Трампу варианты урегулирования конфликта в стране, сообщил 11 февраля Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом. По информации издания, Келлог намерен собрать информацию от официальных лиц в рамках его посещения Мюнхенской конференции по безопасности, Киева и других страны Европы. Ожидается, что он обсудит с ними готовность взять на себя инициативу предоставления сил сдерживания для того, чтобы мирное урегулирование состоялось. По словам источников, Келлог также планирует призвать союзников США увеличить расходы на оборону.
10 февраля американское издание Semafor со ссылкой на источники сообщало, что Келлог подготавливает варианты прекращения боевых действий на Украине, чтобы предоставить эти решения Трампу. В ходе одной из недавних встреч с союзниками США Келлог рассказал, что намерен встретиться с официальными лицами каждой из стран – участниц НАТО для координации действий.
Трамп поручил Келлогу за 100 дней завершить конфликт в республике. Об этом писала The Wall Street Journal. Издание отмечает, что в способность Келлога урегулировать конфликт за это время «почти никто не верит, особенно русские».