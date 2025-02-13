Премьер Индии Моди прибыл в Вашингтон

Трамп пригласил Моди посетить США в начале января текущего года. Первый замглавы индийского МИДа Викрам Мисри заявлял, что визит Моди «отражает двустороннюю поддержку американо-индийских отношений», но не раскрывал подробно повестку грядущих переговоров. Младший научный сотрудник Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Глеб Макаревич отмечал, что Трамп и Моди весьма заинтересованы в личной встрече. Вашингтон видит в Индии главного партнера в регионе, в том числе в рамках объединения QUAD (участвуют также Австралия и Япония. – «Ведомости»), «сдерживающего» КНР. Индийцы, в свою очередь, имеют интерес в продолжении торгового, инвестиционного и технологического сотрудничества с США.