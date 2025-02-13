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Премьер Индии Моди прибыл в Вашингтон

Ведомости

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прилетел в Вашингтон, где у него запланирована встреча с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщается на странице Моди в соцсети X.

«Недавно приземлился в Вашингтоне, округ Колумбия. С нетерпением жду встречи с президентом Дональдом Трампом и развития всеобъемлющего глобального стратегического партнерства Индии и США», – написал Моди.

Политик подчеркнул, что два государства продолжат тесно сотрудничать «на благо наших людей и ради лучшего будущего для нашей планеты».

Трамп пригласил Моди посетить США в начале января текущего года. Первый замглавы индийского МИДа Викрам Мисри заявлял, что визит Моди «отражает двустороннюю поддержку американо-индийских отношений», но не раскрывал подробно повестку грядущих переговоров. Младший научный сотрудник Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Глеб Макаревич отмечал, что Трамп и Моди весьма заинтересованы в личной встрече. Вашингтон видит в Индии главного партнера в регионе, в том числе в рамках объединения QUAD (участвуют также Австралия и Япония. – «Ведомости»), «сдерживающего» КНР. Индийцы, в свою очередь, имеют интерес в продолжении торгового, инвестиционного и технологического сотрудничества с США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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