Зачем премьер Индии Моди отправился в гости к Трампу

Зачем премьер Индии Моди отправился в гости к ТрампуОни обсудят пошлины, оружие, Украину и санкции против России
Премьер-министр Индии Нарендра Моди 12 февраля направился в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом, который пригласил его еще в начале месяца. Первый замглавы индийского МИДа Викрам Мисри заявил на брифинге, что визит Моди «отражает двустороннюю поддержку американо-индийских отношений», но не раскрывал подробно повестку грядущих переговоров.
Пресс-служба Моди на момент сдачи материала сообщила лишь о завершении его визита во Францию, откуда он и должен был отправиться в США. В Париже премьер Индии сопредседательствовал с французским президентом Эмманюэлем Макроном на конференции по искусственному интеллекту (ИИ). Источники South China Morning Post, знакомые с повесткой переговоров Моди и Трампа, сообщили, что они тоже планируют обсудить безопасность в сфере ИИ в свете успехов китайской нейросети DeepSeek.
Во Франции на полях ИИ-саммита индийский премьер успел встретиться и с вице-президентом США Джеймсом Вэнсом. Как пояснили в Белом доме, они в том числе обсуждали, «как США могут помочь Индии диверсифицировать источники энергии через инвестиции в американские ядерные технологии». В этой сфере Нью-Дели сейчас активно сотрудничает с Москвой и Парижем по вопросам, связанным с АЭС.
И Трамп, и Моди весьма заинтересованы в личной встрече, считает младший научный сотрудник Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Глеб Макаревич. Вашингтон вне зависимости от того, какая администрация в Белом доме, видит в Индии главного партнера в регионе, в том числе в рамках объединения QUAD (участвуют также Австралия и Япония. – «Ведомости»), «сдерживающего» КНР. Индийцы же заинтересованы в продолжении торгового, инвестиционного и технологического сотрудничества с США, уверен эксперт.
По словам научного сотрудника ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Льва Сокольщика, США будут стараться вовлечь Индию в противодействие КНР, используя их территориальные споры, попытка сгладить которые произошла на саммите БРИКС в Казани. По словам доцента Института стран Азии и Африки МГУ Бориса Волхонского, Нью-Дели не планирует быть военным союзником кого-либо и не хочет предлагать нечто, что превышает договоренности в рамках стратегического партнерства.
Примечательно, что Вэнс, встретившийся с Моди в Париже, до того называл целью своего европейского турне обсуждение украинского кризиса с политиками из других стран. И хотя Украина среди тем именно их разговора официально не фигурировала, она неизбежно остается важным фактором. Индия может быть ценна для Трампа в плане урегулирования конфликта – Дели поддерживает контакты и с Россией, и с Украиной и теоретически может стать площадкой диалога, считает Сокольщик. При этом, учитывая равноудаленность Индии, Трамп вряд ли сможет повлиять на Россию через Моди, полагает Волхонский.
Не в последнюю очередь украинская тема важна для Индии в контексте действия американских санкций. Нью-Дели – второй крупнейший импортер российской нефти по итогам 2024 г. Для Индии же Россия – главный поставщик нефти (39%). Под рестрикции, введенные еще предыдущей администрацией США Джо Байдена, в январе 2025 г. попали «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», нефтесервисные предприятия, трейдеры и 180 танкеров. По мнению Макаревича, индийцы, учитывая чувствительность темы, будут пытаться заниматься урегулированием проблемы. При этом, пусть санкции и мешают поставкам и снижают их объем, по мнению Волхонского, едва ли Моди будет публично просить Трампа об их смягчении.
Кроме того, в конце января Трамп в первом в своей должности телефонном разговоре с Моди подчеркнул необходимость «продвижения к справедливым двусторонним торговым отношениям». До того президент США угрожал странам БРИКС 100%-ными тарифами, если те откажутся в расчетах от доллара. В начале февраля Reuters со ссылкой на источники сообщило о намерении Нью-Дели снизить пошлины на американские товары сразу в 12 секторах. В Индии опасаются тарифных войн со стороны Трампа, считает Сокольщик, потому они станут предметом внимательного обсуждения на переговорах. По словам Макаревича, Моди готов перевести требования американцев в торговой сфере в контекст продолжения развертывания их производств в Индии.
В том же разговоре с Моди Трамп подчеркивал важность увеличения закупок оружия у США. Индия – крупнейший импортер вооружений (10% мирового рынка).
США в 2024 г. покрывали 13% закупок Нью-Дели, а Россия – 37% (до 2022 г. доля Москвы была более 60%), согласно данным Стокгольмского института проблем мира. В 2023 г. Вашингтон и Дели договорились о ремонте кораблей ВМС США в Индии и совместном производстве двигателя F414 от General Electric. С момента визита Моди в США в июне 2023 г. и его встречи там с Байденом Дели обсуждает и закупку беспилотников MQ-9B SeaGuardian. По словам Макаревича, индийцы заинтересованы в диверсификации оружейных поставок, но при этом они хотят локализовать у себя как можно больше производства иностранных образцов военной техники.
Моди и Трамп также могут обсудить репатриацию индийских мигрантов, визовую политику для квалифицированных индийских работников. Индия, по данным американских властей, – третий по объемам источник нелегалов после Мексики и Сальвадора (750 000 человек). Американские власти с приходом Трампа уже приняли 487 решений о выдворении индийцев.
Макаревич считает, что для Индии, ее элит и Моди персонально важно, чтобы тема депортаций не выглядела унизительно: он будет, скорее всего, договариваться, чтобы высылки происходили не демонстративно, а Трамп пообещал бы уважительное отношение. Волхонский отмечает, что в США находится много индийцев, включая IT-специалистов, так что продление и снятие ограничений на визы станет предметом детального разговора.