Зачем премьер Индии Моди отправился в гости к Трампу

США в 2024 г. покрывали 13% закупок Нью-Дели, а Россия – 37% (до 2022 г. доля Москвы была более 60%), согласно данным Стокгольмского института проблем мира. В 2023 г. Вашингтон и Дели договорились о ремонте кораблей ВМС США в Индии и совместном производстве двигателя F414 от General Electric. С момента визита Моди в США в июне 2023 г. и его встречи там с Байденом Дели обсуждает и закупку беспилотников MQ-9B SeaGuardian. По словам Макаревича, индийцы заинтересованы в диверсификации оружейных поставок, но при этом они хотят локализовать у себя как можно больше производства иностранных образцов военной техники.