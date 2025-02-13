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Медведев назвал разговор Путина с Трампом важным для всего мира

Ведомости

Состоявшийся накануне разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа важен для всего мира. Об этом написал на своей странице во «В контакте» зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, при предыдущем президенте США Джо Байдене все контакты американской и российской сторон были «свернуты», из-за этого мир оказался на грани ядерного апокалипсиса. Медведев напомнил, что до этого на протяжении многих лет лидеры стран «спорили до хрипоты и бывали на грани прямого столкновения», но продолжали общаться, преодолевая все кризисы.

По мнению зампреда, если США не осознают важность диалога с Россией, угроза для международной безопасности только возрастет.

«Контакты и консультации гораздо ценнее надувания щек и желания нанести стратегическое поражение такой стране, как Россия», – подчеркнул Медведев.

12 февраля Путин и Трамп провели свой первый телефонный разговор с 2020 г., который длился около полутора часов. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, во время беседы обсуждались вопросы обмена граждан России и США, урегулирования конфликта в Украине, а также возможность личной встречи двух лидеров.

Российские политики довольны, что Путин и Трамп смогли поговорить. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов пояснял, что любой диалог – лучше, чем его отсутствие. А вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев считает, что беседа политиков заложила основу для дальнейших контактов, в каждом из которых будут свой смысл и своя перспектива.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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