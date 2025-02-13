Медведев назвал разговор Путина с Трампом важным для всего мира

По его словам, при предыдущем президенте США Джо Байдене все контакты американской и российской сторон были «свернуты», из-за этого мир оказался на грани ядерного апокалипсиса. Медведев напомнил, что до этого на протяжении многих лет лидеры стран «спорили до хрипоты и бывали на грани прямого столкновения», но продолжали общаться, преодолевая все кризисы.