Медведев назвал разговор Путина с Трампом важным для всего мира
Состоявшийся накануне разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа важен для всего мира. Об этом написал на своей странице во «В контакте» зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, при предыдущем президенте США Джо Байдене все контакты американской и российской сторон были «свернуты», из-за этого мир оказался на грани ядерного апокалипсиса. Медведев напомнил, что до этого на протяжении многих лет лидеры стран «спорили до хрипоты и бывали на грани прямого столкновения», но продолжали общаться, преодолевая все кризисы.
По мнению зампреда, если США не осознают важность диалога с Россией, угроза для международной безопасности только возрастет.
«Контакты и консультации гораздо ценнее надувания щек и желания нанести стратегическое поражение такой стране, как Россия», – подчеркнул Медведев.
12 февраля Путин и Трамп провели свой первый телефонный разговор с 2020 г., который длился около полутора часов. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, во время беседы обсуждались вопросы обмена граждан России и США, урегулирования конфликта в Украине, а также возможность личной встречи двух лидеров.
Российские политики довольны, что Путин и Трамп смогли поговорить. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов пояснял, что любой диалог – лучше, чем его отсутствие. А вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев считает, что беседа политиков заложила основу для дальнейших контактов, в каждом из которых будут свой смысл и своя перспектива.