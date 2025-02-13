Минобороны: российская армия взяла под контроль село Водяное Второе в ДНР
Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны вооруженных сил Украины (ВСУ) и взяли под контроль село Водяное Второе в Донецкой народной республике. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны.
В сводке также сообщается, что подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов ДНР. Бойцы «Южной» группировки войск и «Востока» также улучшили положение по переднему краю.
За сутки средствами противовоздушной обороны сбиты авиабомба JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, три авиабомбы Hammer производства Франции и 202 беспилотника.
Спецоперация на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. они вошли в состав России по итогам референдумов. Эти результаты Украина не признает. 6 августа 2024 г. ВСУ нарушили госграницу России и вторглись в Курскую область, где продолжают бои с ВС РФ по настоящий день.