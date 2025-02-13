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В Кремле не стали комментировать информацию о еще одном обмене заключенными

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался раскрывать информацию еще об одном обмене заключенными между Россией и США, заявив, что президент США Дональд Трамп 12 февраля пообещал выполнить все договоренности. По словам представителя Кремля, Россия тоже их выполнит.

«Поскольку речь идет об обмене, вчера мы сообщили по результатам телефонного разговора, что президент США подтвердил, что все договоренности с американской стороны будут выполнены. Поэтому на днях российский гражданин вернется на родину. Вот все, что я могу сказать», – сказал Песков, не уточнив, идет ли речь об Александре Виннике или еще об одном потенциальном кандидате на возвращение в РФ.

Ранее Трамп заявил, что Марк Фогель был одним из двоих американцев, которых США намерены вернуть на родину. Белый дом подтвердил, что взамен Фогеля Россия получит основателя и руководителя криптобиржи BTC-e Александра Винника. О том, что между Россией и США произошел обмен заключенными, сообщил 11 февраля советник Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц. Он уточнил, что специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф по указанию Трампа вывез Фогеля из России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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