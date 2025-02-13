В Кремле не стали комментировать информацию о еще одном обмене заключенными

«Поскольку речь идет об обмене, вчера мы сообщили по результатам телефонного разговора, что президент США подтвердил, что все договоренности с американской стороны будут выполнены. Поэтому на днях российский гражданин вернется на родину. Вот все, что я могу сказать», – сказал Песков, не уточнив, идет ли речь об Александре Виннике или еще об одном потенциальном кандидате на возвращение в РФ.