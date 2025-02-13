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Володин раскритиковал проект о минимальном балле в тестировании детей мигрантов

Ведомости

Председатель нижней палаты Вячеслав Володин в ходе парламентского заседания раскритиковал проект Рособрнадзора, который устанавливает минимальный балл за тестирование по русскому языку для детей мигрантов, сообщается на официальном сайте Государственной думы (ГД).

Согласно проекту Рособрнадзора минимальный балл для прохождения тестирования по русскому языку детьми мигрантов устанавливается на уровне 30% верных ответов. По мнению Володина, такой минимальный балл – формализм и фикция. А сам проект противоречит духу и норме закона.

«Задумайтесь: при десятибалльной шкале 30% – это в лучшем случае двойка», – заявил Володин.

Володин поручил рабочей группе по анализу законодательства в сферах безопасности и миграционной политики, возглавляемой заместителем председателя ГД Ириной Яровой, вместе с правительством разобраться в этом вопросе.

12 февраля Рособрнадзор опубликовал проект, согласно которому дети мигрантов должны набрать не менее 30% от максимального количества баллов для прохождения теста по русскому языку. В документе указано, что минимальное количество баллов для успешного прохождения тестирования на знание русского языка при приеме в школы для освоения образовательных программ начального общего, основного общего ‎и среднего общего образования составит не менее 30% от максимального количества.

22 января стало известно, что Минпросвещения РФ утвердило порядок проведения тестирования на знание русского языка для детей мигрантов и лиц без гражданства. Согласно проекту постановления правительства РФ, перед зачислением в школы дети будут проходить проверку на законность пребывания на территории России, а также будут тестироваться на знание русского языка. Экзамен будет проходить в государственных или муниципальных общеобразовательных организациях.

28 декабря 2024 г. президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому вводится запрет на принятие в школы детей мигрантов без знания русского языка. В случае если ребенок не подтвердит владение языком, его не допустят до освоения образовательных программ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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