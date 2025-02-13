Володин раскритиковал проект о минимальном балле в тестировании детей мигрантов

22 января стало известно, что Минпросвещения РФ утвердило порядок проведения тестирования на знание русского языка для детей мигрантов и лиц без гражданства. Согласно проекту постановления правительства РФ, перед зачислением в школы дети будут проходить проверку на законность пребывания на территории России, а также будут тестироваться на знание русского языка. Экзамен будет проходить в государственных или муниципальных общеобразовательных организациях.