Минпросвещения утвердит порядок тестирования мигрантов на знание русского языка
Министерство просвещения РФ утвердит порядок проведения тестирования на знание русского языка для детей мигрантов и лиц без гражданства, сообщается на сайте Минпросвещения.
Согласно проекту постановления правительства РФ, перед зачислением в школы дети будут проходить проверку на законность пребывания на территории России, а также будут тестироваться на знание русского языка. Экзамен будет проходить в государственных или муниципальных общеобразовательных организациях. Обязательное тестирование будет введено с 1 апреля 2025 г.
Для успешного зачисления в школу результаты теста должны показать, что ребенок владеет языком достаточно, чтобы освоить программу начального общего, основного общего и среднего общего образования.
В сообщении министерство напоминает, что ответственность за методические обеспечение процесса лежит на Рособрнадзоре, Минпросвещения займется утверждением порядка тестирования.
Соответственный документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Его обсуждение продлится до 4 февраля 2025 г.
28 декабря 2024 г. президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому вводится запрет на принятие в школы детей мигрантов без знания русского языка. В случае если ребенок не подтвердит владение русским языком, его не допустят до освоения образовательных программ.