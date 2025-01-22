Минпросвещения утвердит порядок тестирования мигрантов на знание русского языка

Согласно проекту постановления правительства РФ, перед зачислением в школы дети будут проходить проверку на законность пребывания на территории России, а также будут тестироваться на знание русского языка. Экзамен будет проходить в государственных или муниципальных общеобразовательных организациях. Обязательное тестирование будет введено с 1 апреля 2025 г.