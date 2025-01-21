Минздрав хочет штрафовать врачей за нарушение в медосвидетельствовании мигрантов

Минздрав хочет штрафовать врачей за нарушение в медосвидетельствовании мигрантовВедомство предлагает ввести такую ответственность и для медучреждений
Министерство здравоохранения предлагает ввести в России административные штрафы для врачей и медучреждений, нарушивших порядок медицинского освидетельствования иностранных граждан или лиц без гражданства. Соответствующий проект закона опубликован 20 января 2025 г. на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно проекту закона, Минздрав предлагает дополнить гл. 18 Кодекса административных правонарушений новой статьей (ст. 18.21 КоАПа). Согласно ей, за нарушение порядка медосвидетельствования иностранца физлицо (врач) получит штраф от 25 000 до 50 000 руб., должностное лицо (руководство клиники) – от 50 000 до 100 000 руб., а юрлицо (сама клиника) – от 250 000 до 800 000 руб. или же его деятельность будет приостановлена на 14–90 суток.
Штрафы врачам и медучреждениям предполагается выносить за каждое нарушенное медосвидетельствование мигранта по отдельности, говорится в проекте закона. Если же такой нарушитель работал без образования юрлица, то он все равно будет нести ответственность как юрлицо, уточняется там же.
Свою инициативу министерство объясняет в пояснительной записке тем, что значительная часть иностранцев не проходит обязательное медосвидетельствование в России и повышает риск распространения инфекционных заболеваний по стране.
Иностранцев в том числе проверяют на наличие у них вируса иммунодефицита человека и на употребление наркотических и психотропных веществ без назначения врача. По результатам медосвидетельствования мигранта могут лишить разрешений на временное проживание или на работу, а также вида на жительство в России, следует из закона.
Трудовые мигранты должны проходить медосвидетельствование в России в течение 30 дней с момента приезда в страну, а другие иностранцы в случае длительного пребывания (более 90 суток) в иных целях должны сделать это в течение 90 дней, следует из разъяснений МВД о порядке проведения обязательной государственной дактилоскопической регистрации иностранцев.
При этом для самих мигрантов административные штрафы за уклонение от медосвидетельствования уже введены и составляют от 2000 до 4000 руб. с возможным административным выдворением из страны (ч. 1 ст. 18.11 КоАПа).
6,2 млн
мигрантов состояли на миграционном учете на момент 1 сентября 2024 г., сообщало осенью прошлого года главное управление по вопросам миграции МВД России.
Точное количество оштрафованных по этой административной статье мигрантов не известно, так как в статистических отчетах судебного департамента при Верховном суде РФ «смешана» статистика по разным, хотя и близким нормам КоАП РФ, пояснил «Ведомостям» управляющий партнер адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев. Согласно этим данным, за 2023 г. судебные органы РФ рассмотрели дела в отношении 7635 человек суммарно по двум статьям – по уклонению от медосвидетельствования иностранцами, а также по нарушению беженцами или вынужденными переселенцами правил пребывания в России (ст. 18.12 КоАП РФ).
Самым распространенным нарушением при медосвидетельствовании в российских медучреждениях может быть отсутствие фактической проверки на употребление наркотиков мигрантом, считает председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. По его мнению, законопроект Минздрава в случае его принятия улучшит качество медосвидетельствования иностранцев в стране.
Российские власти начали ужесточать миграционную политику в стране после теракта в «Крокус сити холле» в марте 2024 г. Обвиняемыми по уголовному делу стали иностранные граждане, преимущественно из Таджикистана. За прошлый год Госдума приняла 14 соответствующих инициатив. Например, в России организацию незаконной миграции группой лиц или в целях совершения тяжких преступлений отнесли к особо тяжким преступлениям, компаниям-посредникам запретили принимать экзамены для иностранцев, а интернет-ресурсы с услугами по оформлению поддельных документов для миграционного статуса начали блокировать до соответствующего решения суда.
«Ведомости» направили запросы в Минздрав и Росздравнадзор с просьбой уточнить, сколько раз медучреждения в России нарушили порядок медосвидетельствования мигрантов в РФ в 2024 г. и в чем, как правило, заключаются эти нарушения.