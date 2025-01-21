Минздрав хочет штрафовать врачей за нарушение в медосвидетельствовании мигрантов

Точное количество оштрафованных по этой административной статье мигрантов не известно, так как в статистических отчетах судебного департамента при Верховном суде РФ «смешана» статистика по разным, хотя и близким нормам КоАП РФ, пояснил «Ведомостям» управляющий партнер адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев. Согласно этим данным, за 2023 г. судебные органы РФ рассмотрели дела в отношении 7635 человек суммарно по двум статьям – по уклонению от медосвидетельствования иностранцами, а также по нарушению беженцами или вынужденными переселенцами правил пребывания в России (ст. 18.12 КоАП РФ).