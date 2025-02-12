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Детям мигрантов для сдачи теста по русскому языку предстоит набрать 30% баллов

Ведомости

Дети мигрантов должны набрать не менее 30% от максимального количества баллов для прохождения теста по русскому языку, следует из проекта Рособрнадзора.

В документе указано, что минимальное количество баллов для успешного прохождения тестирования на знание русского языка при приеме в школы для освоения образовательных программ начального общего, основного общего ‎и среднего общего образования составит не менее 30% от максимального количества.

Приказ вступает в силу с 1 апреля 2025 г.

22 января стало известно, что Минпросвещения РФ утвердило порядок проведения тестирования на знание русского языка для детей мигрантов и лиц без гражданства, сообщается на сайте Минпросвещения.

Согласно проекту постановления правительства РФ, перед зачислением в школы дети будут проходить проверку на законность пребывания на территории России, а также будут тестироваться на знание русского языка. Экзамен будет проходить в государственных или муниципальных общеобразовательных организациях.

28 декабря 2024 г. президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому вводится запрет на принятие в школы детей мигрантов без знания русского языка. В случае если ребенок не подтвердит владение языком, его не допустят до освоения образовательных программ.

31 января Минпросвещения предложило привлекать к ответственности мигрантов, чьи дети не сдали тестирование по русскому языку и не поступили в школу. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов. В случае если ребенок мигранта не пройдет тестирование по русскому языку и обязательное допобучение, об этом сообщат в органы опеки. После обследования жилищно-бытовых условий ведомства уведомят МВД и комиссии по делам несовершеннолетних для привлечения родителей к административной ответственности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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