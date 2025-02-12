Детям мигрантов для сдачи теста по русскому языку предстоит набрать 30% баллов
Дети мигрантов должны набрать не менее 30% от максимального количества баллов для прохождения теста по русскому языку, следует из проекта Рособрнадзора.
В документе указано, что минимальное количество баллов для успешного прохождения тестирования на знание русского языка при приеме в школы для освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования составит не менее 30% от максимального количества.
Приказ вступает в силу с 1 апреля 2025 г.
22 января стало известно, что Минпросвещения РФ утвердило порядок проведения тестирования на знание русского языка для детей мигрантов и лиц без гражданства, сообщается на сайте Минпросвещения.
Согласно проекту постановления правительства РФ, перед зачислением в школы дети будут проходить проверку на законность пребывания на территории России, а также будут тестироваться на знание русского языка. Экзамен будет проходить в государственных или муниципальных общеобразовательных организациях.
28 декабря 2024 г. президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому вводится запрет на принятие в школы детей мигрантов без знания русского языка. В случае если ребенок не подтвердит владение языком, его не допустят до освоения образовательных программ.
31 января Минпросвещения предложило привлекать к ответственности мигрантов, чьи дети не сдали тестирование по русскому языку и не поступили в школу. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов. В случае если ребенок мигранта не пройдет тестирование по русскому языку и обязательное допобучение, об этом сообщат в органы опеки. После обследования жилищно-бытовых условий ведомства уведомят МВД и комиссии по делам несовершеннолетних для привлечения родителей к административной ответственности.