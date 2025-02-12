Детям мигрантов для сдачи теста по русскому языку предстоит набрать 30% баллов

31 января Минпросвещения предложило привлекать к ответственности мигрантов, чьи дети не сдали тестирование по русскому языку и не поступили в школу. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов. В случае если ребенок мигранта не пройдет тестирование по русскому языку и обязательное допобучение, об этом сообщат в органы опеки. После обследования жилищно-бытовых условий ведомства уведомят МВД и комиссии по делам несовершеннолетних для привлечения родителей к административной ответственности.