Для мигрантов может быть введено наказание за необучение детей русскому языку

В случае, если ребенок мигранта не прошел тестирование по русскому языку и впоследствии не прошел допобучение, об этом сообщается в органы опеки и попечительства. Проведя обследование жилищно-бытовых условий иностранного гражданина, ведомства уведомляют МВД и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав с целью привлечения родителей к административной ответственности.