Для мигрантов может быть введено наказание за необучение детей русскому языку
Минпросвещения предложило привлекать к ответственности мигрантов, чьи дети не сдали тестирование по русскому языку и не поступили в школу. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.
В случае, если ребенок мигранта не прошел тестирование по русскому языку и впоследствии не прошел допобучение, об этом сообщается в органы опеки и попечительства. Проведя обследование жилищно-бытовых условий иностранного гражданина, ведомства уведомляют МВД и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав с целью привлечения родителей к административной ответственности.
Также если в процессе обучения возникают ситуации, указывающие на недостаточный уровень владения русским языком для освоения образовательных программ, то ребенок, успешно прошедший тестирование, может быть направлен на пересдачу экзамена.
22 января стало известно, что Минпросвещения РФ утвердит порядок проведения тестирования на знание русского языка для детей мигрантов и лиц без гражданства, сообщается на сайте Минпросвещения.
Согласно проекту постановления правительства РФ, перед зачислением в школы дети будут проходить проверку на законность пребывания на территории России, а также будут тестироваться на знание русского языка. Экзамен будет проходить в государственных или муниципальных общеобразовательных организациях. Обязательное тестирование будет введено с 1 апреля 2025 г.
28 декабря 2024 г. президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому вводится запрет на принятие в школы детей мигрантов без знания русского языка. В случае если ребенок не подтвердит владение русским языком, его не допустят до освоения образовательных программ.