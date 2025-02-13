Европарламент призвал ввести масштабные санкции против властей Грузии

Выборы в Грузии проходили в октябре 2024 г. На них с результатом в 53,93% голосов победила партия «Грузинская мечта». А в ноябре премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил о приостановке переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 г.