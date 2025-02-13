Европарламент призвал ввести масштабные санкции против властей Грузии
Депутаты Европейского парламента (ЕП) приняли жесткую резолюцию по ситуации в Грузии. В опубликованном документе они призвали ввести санкции в отношении лидеров правящей партии «Грузинская мечта» и провести в стране новые парламентские выборы.
В ЕП правительство правящей партии «Грузинская мечта» назвали самопровозглашенным, а прошедшие выборы спорными. Единственно легитимным президентом страны названа ее пятый президент Саломе Зурабишвили, чьи полномочия в качестве главы страны закончились 29 декабря.
«Единственным решением нынешнего кризиса в Грузии является проведение новых парламентских выборов, которые, по мнению депутатов Европарламента, должны состояться в течение следующих нескольких месяцев», – поясняется в документе.
За резолюцию, которая носит рекомендательный характер, проголосовали 400 депутатов, против выступили 63, а 81 – воздержались.
2 февраля сообщалось, что в Грузии произошли столкновения между полицейскими и протестующими. Участники митингов выступали против победы партии «Грузинская мечта».
Выборы в Грузии проходили в октябре 2024 г. На них с результатом в 53,93% голосов победила партия «Грузинская мечта». А в ноябре премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил о приостановке переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 г.