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Европарламент призвал ввести масштабные санкции против властей Грузии

Ведомости

Депутаты Европейского парламента (ЕП) приняли жесткую резолюцию по ситуации в Грузии. В опубликованном документе они призвали ввести санкции в отношении лидеров правящей партии «Грузинская мечта» и провести в стране новые парламентские выборы.

В ЕП правительство правящей партии «Грузинская мечта» назвали самопровозглашенным, а прошедшие выборы спорными. Единственно легитимным президентом страны названа ее пятый президент Саломе Зурабишвили, чьи полномочия в качестве главы страны закончились 29 декабря.

«Единственным решением нынешнего кризиса в Грузии является проведение новых парламентских выборов, которые, по мнению депутатов Европарламента, должны состояться в течение следующих нескольких месяцев», – поясняется в документе.

За резолюцию, которая носит рекомендательный характер, проголосовали 400 депутатов, против выступили 63, а 81 – воздержались.

2 февраля сообщалось, что в Грузии произошли столкновения между полицейскими и протестующими. Участники митингов выступали против победы партии «Грузинская мечта».

Выборы в Грузии проходили в октябре 2024 г. На них с результатом в 53,93% голосов победила партия «Грузинская мечта». А в ноябре премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил о приостановке переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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