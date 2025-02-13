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Захарова обвинила Запад в предательстве Украины после слов генсека НАТО

Ведомости

Запад предал Украину, когда вмешивался в ее дела и «стравливал» украинцев с русскими, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Слова Захаровой стали реакцией на заявление генсека НАТО Марка Рютте о телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Рютте задался вопросом, является ли разговор лидеров стран «предательством Украины» со стороны Западa.

«Что вопрос, что ответ – ничтожны», – написала Захарова.

Захарова заявила, что именно «западники» предали Украину. Она считает, что это выражается в том, что Запад помешал демократическому транзиту Украины и укреплению независимости страны. Страны Запада также вмешивались во внутренние дела Украины, «стравливали» украинцев с русскими, инициировали переворот в стране и не выполняли Минские договоренности.

12 февраля Путин и Трамп провели свой первый телефонный разговор с 2020 г., который длился около полутора часов. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, во время беседы обсуждались вопросы обмена заключенных граждан России и США, урегулирование конфликта на Украине, а также возможность личной встречи двух лидеров.

13 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение Трампа созвониться сначала с его российским коллегой, а только затем с президентом Украины не говорит о приоритетах американского лидера, но все-таки является неприятным для Киева фактом. Он добавил, что считает справедливым провести сначала встречу между представителями США и Украины, выработать план решения конфликта, а только потом обсуждать его с Россией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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