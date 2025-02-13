Захарова обвинила Запад в предательстве Украины после слов генсека НАТО
Запад предал Украину, когда вмешивался в ее дела и «стравливал» украинцев с русскими, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Слова Захаровой стали реакцией на заявление генсека НАТО Марка Рютте о телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Рютте задался вопросом, является ли разговор лидеров стран «предательством Украины» со стороны Западa.
«Что вопрос, что ответ – ничтожны», – написала Захарова.
Захарова заявила, что именно «западники» предали Украину. Она считает, что это выражается в том, что Запад помешал демократическому транзиту Украины и укреплению независимости страны. Страны Запада также вмешивались во внутренние дела Украины, «стравливали» украинцев с русскими, инициировали переворот в стране и не выполняли Минские договоренности.
12 февраля Путин и Трамп провели свой первый телефонный разговор с 2020 г., который длился около полутора часов. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, во время беседы обсуждались вопросы обмена заключенных граждан России и США, урегулирование конфликта на Украине, а также возможность личной встречи двух лидеров.
13 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение Трампа созвониться сначала с его российским коллегой, а только затем с президентом Украины не говорит о приоритетах американского лидера, но все-таки является неприятным для Киева фактом. Он добавил, что считает справедливым провести сначала встречу между представителями США и Украины, выработать план решения конфликта, а только потом обсуждать его с Россией.