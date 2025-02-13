Захарова обвинила Запад в предательстве Украины после слов генсека НАТО

13 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение Трампа созвониться сначала с его российским коллегой, а только затем с президентом Украины не говорит о приоритетах американского лидера, но все-таки является неприятным для Киева фактом. Он добавил, что считает справедливым провести сначала встречу между представителями США и Украины, выработать план решения конфликта, а только потом обсуждать его с Россией.