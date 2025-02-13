Зеленский назвал неприятным решение Трампа созвониться сначала с Путиным
Решение президента США Дональда Трампа созвониться сначала с его российским коллегой Владимиром Путиным, а только затем с президентом Украины Владимиром Зеленским не говорит о приоритетах американского лидера, но все-таки является неприятным для Киева фактом. Это следует из заявления Зеленского, которое он сделал представителям СМИ. Видеозапись его комментария опубликовало в своем Telegram-канале издание «Страна.ua».
12 февраля Трамп и Путин провели телефонный разговор длительностью около полутора часов, в ходе которого обсуждался российско-украинский конфликт. После этого американский лидер созвонился с президентом Украины. Со слов Зеленского, Трамп заверил его, что хотел поговорить одновременно с двумя президентами. Поэтому в Киеве не считают, что Путин и Россия были приоритетами для главы США.
«Сегодня мы доверяем этим словам. Для нас очень важно сохранить поддержку США. <…> Хотя, действительно, это не очень приятно в любом случае», – сказал Зеленский.
Он добавил, что считает справедливым провести сначала встречу между представителями США и Украины, выработать план решения конфликта, а только потом обсуждать его с Россией.
Сам Трамп на своей странице в соцсети TruthSocial назвал отличными прошедшие переговоры с Путиным и Зеленским. Позже на пресс-конференции американский лидер заявил, что намерен продолжить контакты и рассчитывает на первую совместную встречу с президентом РФ в Саудовской Аравии. Трамп также высказался против членства Украины в НАТО. В ходе общения с прессой он отказался раскрывать свой план по урегулированию конфликта, но заявил, что США «добились значительного прогресса».