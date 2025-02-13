Зеленский назвал неприятным решение Трампа созвониться сначала с Путиным

Сам Трамп на своей странице в соцсети TruthSocial назвал отличными прошедшие переговоры с Путиным и Зеленским. Позже на пресс-конференции американский лидер заявил, что намерен продолжить контакты и рассчитывает на первую совместную встречу с президентом РФ в Саудовской Аравии. Трамп также высказался против членства Украины в НАТО. В ходе общения с прессой он отказался раскрывать свой план по урегулированию конфликта, но заявил, что США «добились значительного прогресса».