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Зеленский назвал неприятным решение Трампа созвониться сначала с Путиным

Ведомости

Решение президента США Дональда Трампа созвониться сначала с его российским коллегой Владимиром Путиным, а только затем с президентом Украины Владимиром Зеленским не говорит о приоритетах американского лидера, но все-таки является неприятным для Киева фактом. Это следует из заявления Зеленского, которое он сделал представителям СМИ. Видеозапись его комментария опубликовало в своем Telegram-канале издание «Страна.ua».

12 февраля Трамп и Путин провели телефонный разговор длительностью около полутора часов, в ходе которого обсуждался российско-украинский конфликт. После этого американский лидер созвонился с президентом Украины. Со слов Зеленского, Трамп заверил его, что хотел поговорить одновременно с двумя президентами. Поэтому в Киеве не считают, что Путин и Россия были приоритетами для главы США.

«Сегодня мы доверяем этим словам. Для нас очень важно сохранить поддержку США. <…> Хотя, действительно, это не очень приятно в любом случае», – сказал Зеленский.

Он добавил, что считает справедливым провести сначала встречу между представителями США и Украины, выработать план решения конфликта, а только потом обсуждать его с Россией.

Сам Трамп на своей странице в соцсети TruthSocial назвал отличными прошедшие переговоры с Путиным и Зеленским. Позже на пресс-конференции американский лидер заявил, что намерен продолжить контакты и рассчитывает на первую совместную встречу с президентом РФ в Саудовской Аравии. Трамп также высказался против членства Украины в НАТО. В ходе общения с прессой он отказался раскрывать свой план по урегулированию конфликта, но заявил, что США «добились значительного прогресса».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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