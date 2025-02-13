Трамп назвал отличными переговоры с Путиным

Телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся 12 февраля. Первая с 2020 г. беседа президентов России и США длилась почти полтора часа. Стороны обсуждали вопросы, связанные с обменом российских и американских граждан, урегулированием конфликта на Украине, а также возможность их личной встречи.