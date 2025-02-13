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Трамп назвал отличными переговоры с Путиным

Ведомости

Президент США Дональд Трамп назвал отличными прошедшие переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом написал на своей странице в соцсети TruthSocial.

«Отличные переговоры с Россией и Украиной вчера. Хорошая возможность закончить эти ужасные, очень кровопролитные военные действия», – подчеркнул Трамп.

Телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся 12 февраля. Первая с 2020 г. беседа президентов России и США длилась почти полтора часа. Стороны обсуждали вопросы, связанные с обменом российских и американских граждан, урегулированием конфликта на Украине, а также возможность их личной встречи.

После разговора с Путиным Трамп провел беседу с Зеленским. Он рассказал, что обсудил с президентом Украины предстоящую Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая состоится 14-16 февраля.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал разговор Путина и Трампа беседой двух воспитанных и вежливых людей. По его мнению, разговор лидеров России и США должен немного отрезвить представителей западных стран, которые забыли, как правильно нужно вести диалог.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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