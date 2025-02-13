Трамп назвал отличными переговоры с Путиным
Президент США Дональд Трамп назвал отличными прошедшие переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом написал на своей странице в соцсети TruthSocial.
«Отличные переговоры с Россией и Украиной вчера. Хорошая возможность закончить эти ужасные, очень кровопролитные военные действия», – подчеркнул Трамп.
Телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся 12 февраля. Первая с 2020 г. беседа президентов России и США длилась почти полтора часа. Стороны обсуждали вопросы, связанные с обменом российских и американских граждан, урегулированием конфликта на Украине, а также возможность их личной встречи.
После разговора с Путиным Трамп провел беседу с Зеленским. Он рассказал, что обсудил с президентом Украины предстоящую Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая состоится 14-16 февраля.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал разговор Путина и Трампа беседой двух воспитанных и вежливых людей. По его мнению, разговор лидеров России и США должен немного отрезвить представителей западных стран, которые забыли, как правильно нужно вести диалог.