Мишустин одобрил проект соглашения с ОАЭ об устранении двойного налогообложения
Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил проект соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
Уточняется, что проект представлен Минфином РФ и согласован с МИДом, Минэкономразвития, Минюстом и ФНС России. Он был также предварительно проработан с эмиратской стороной.
Минфину поручено провести переговоры с ОАЭ и подписать соглашение от имени российского правительства.
Соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) предполагает ставку в 10% на доходы от дивидендов, процентов и роялти. Об этом «Ведомостям» рассказывал статс-секретарь замминистра финансов Алексей Сазанов, который участвовал в парафировании (т. е. предварительном согласовании) соглашения с российской стороны.