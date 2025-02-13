Мишустин одобрил проект соглашения с ОАЭ об устранении двойного налогообложения

Соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) предполагает ставку в 10% на доходы от дивидендов, процентов и роялти. Об этом «Ведомостям» рассказывал статс-секретарь замминистра финансов Алексей Сазанов, который участвовал в парафировании (т. е. предварительном согласовании) соглашения с российской стороны.