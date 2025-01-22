Минфин раскрыл основные условия СИДНа с ОАЭ

Минфин раскрыл основные условия СИДНа с ОАЭПодписание документа запланировано в первой половине 2025 г., сообщил Алексей Сазанов
Соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) предполагает ставку в 10% на доходы от дивидендов, процентов и роялти. Об этом «Ведомостям» рассказал статс-секретарь замминистра финансов Алексей Сазанов, который участвовал в парафировании (т. е. предварительном согласовании) соглашения с российской стороны. Соглашение с ОАЭ будет иметь «достаточно стандартные» условия, отметил он. По его словам, основным предметом обсуждения стали размеры ставок налогов у источника по пассивным доходам. Длительный срок ведения переговоров (российская сторона отправила предложение о начале ведения переговоров еще в 2022 г. – «Ведомости») связан с позицией ОАЭ по предложенным Россией условиям, добавил Сазанов. «Когда они [ОАЭ] выразили желание согласиться и подписать соглашение, все начало двигаться», – сказал он. Подписание документа, по словам Сазанова, запланировано на «первую половину» текущего года.
О том, что Россия и ОАЭ по итогам финального раунда переговоров парафировали проект СИДНа, пресс-служба Минфина сообщила 18 января. Следующий этап – подписание документа главами финансовых ведомств двух стран. Новое соглашение будет охватывать не только государственные компании и структуры, но и частный бизнес и физических лиц, следует из сообщения Минфина. «Этот шаг подчеркивает приверженность стран к укреплению экономического и налогового сотрудничества, стимулированию торговли и взаимных инвестиций с помощью создания благоприятной среды для работы бизнеса и граждан», – писало ведомство. По итогам встречи стороны также договорились о «скорейшем выходе на подписание соглашения», а также заверили друг друга, что «будут предприняты все возможные усилия», чтобы оно вступило в силу уже с 1 января будущего года.