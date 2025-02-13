Винник вылетел в Россию из Турции
Гражданин РФ Александр Винник прилетел в Турцию, откуда отправился другим рейсом в Россию, пишет ТАСС со ссылкой на его адвоката Аркадия Буха.
«Нам сообщили, что наш клиент прибыл самолетом в Турцию, откуда был отправлен другим рейсом в Россию. Его прибытие в московский аэропорт ожидается в ближайшие несколько часов», – сказал защитник.
12 февраля американские власти объявили об освобождении основателя и руководителя криптобиржи BTC-e Винника в рамках обмена с Россией. Москва взамен передала бывшего преподавателя англо-американской школы в Москве Марка Фогеля, обвиненного в России в перевозке и контрабанде наркотиков. О том что между Россией и США произошел обмен заключенными, сообщил 11 февраля советник Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц. Он уточнил, что специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф по указанию Трампа вывез Фогеля из России.
Винник был арестован по запросу Соединенных Штатов во время отдыха в Греции. Его обвинили во взломе японской криптовалютной биржи Mt. Gox и отмывании денежных средств в размере от $4 млрд до $9 млрд через платформу BTC-e. Находившиеся в США серверы и активы биржи были арестованы ФБР. Обвинения против Винника были выдвинуты также во Франции и России.
В 2011 г. Винник участвовал в запуске криптовалютной биржи BTC-e и до 2017 г. осуществлял контроль за проходящими на ней торговыми операциями. В январе 2016 г. Приморский райсуд Санкт-Петербурга внес интернет-платформу биржи в реестр запрещенных сайтов, а в 2017 г. BTC-e прекратила работу в связи с задержанием Винника.