Трамп заявил о желании Путина урегулировать украинский кризис
Президент США Дональд Трамп заявил, что верит, что президент России Владимир Путин хочет мира на Украине.
«Да, верю. Я верю, что он хочет мира… Я знаю его очень хорошо», – сказал Трамп журналистам. – «Я верю, что он хочет, чтобы что-то произошло. В этом вопросе я ему доверяю. Я думаю, что он хотел бы добиться какого-то результата».
Трамп подчеркнул, что в переговорах по разрешению конфликта на Украине будут учувствовать Украина, Россия, а также другие страны.
12 февраля президенты России и США провели телефонный разговор, который длился почти полтора часа. В ходе беседы они обсудили ряд важных тем, включая вопросы обмена заключенными и ситуацию на Украине. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
«Мы хорошо поговорили с президентом Путиным, у меня была хорошая беседа с президентом Зеленским – очень хорошая», – заметил Трамп. – «Кто-то сказал, что я должен был сначала позвонить Зеленскому. Я так не думаю. Нам нужно было выяснить, хочет ли Россия заключить соглашение. Я знаю, что Зеленский хочет заключить сделку, потому что он мне так сказал. Но теперь я также знаю, что Россия хочет заключить соглашение».
24 января президент Путин сообщил, что Россия готова к переговорам по урегулированию на Украине. 4 февраля Зеленский также рассказал о готовности к переговорам с российским лидером, если не будет иных вариантов. Вместе с тем на Украине продолжает действовать закон, который запрещает проведение прямых переговоров с Россией, а президентский срок Зеленского давно истек.