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Трамп заявил о желании Путина урегулировать украинский кризис

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что верит, что президент России Владимир Путин хочет мира на Украине.

«Да, верю. Я верю, что он хочет мира… Я знаю его очень хорошо», – сказал Трамп журналистам. – «Я верю, что он хочет, чтобы что-то произошло. В этом вопросе я ему доверяю. Я думаю, что он хотел бы добиться какого-то результата».

Трамп подчеркнул, что в переговорах по разрешению конфликта на Украине будут учувствовать Украина, Россия, а также другие страны.

12 февраля президенты России и США провели телефонный разговор, который длился почти полтора часа. В ходе беседы они обсудили ряд важных тем, включая вопросы обмена заключенными и ситуацию на Украине. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.

«Мы хорошо поговорили с президентом Путиным, у меня была хорошая беседа с президентом Зеленским – очень хорошая», – заметил Трамп. – «Кто-то сказал, что я должен был сначала позвонить Зеленскому. Я так не думаю. Нам нужно было выяснить, хочет ли Россия заключить соглашение. Я знаю, что Зеленский хочет заключить сделку, потому что он мне так сказал. Но теперь я также знаю, что Россия хочет заключить соглашение».

24 января президент Путин сообщил, что Россия готова к переговорам по урегулированию на Украине. 4 февраля Зеленский также рассказал о готовности к переговорам с российским лидером, если не будет иных вариантов. Вместе с тем на Украине продолжает действовать закон, который запрещает проведение прямых переговоров с Россией, а президентский срок Зеленского давно истек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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