Трамп заявил о желании Путина урегулировать украинский кризис

«Мы хорошо поговорили с президентом Путиным, у меня была хорошая беседа с президентом Зеленским – очень хорошая», – заметил Трамп. – «Кто-то сказал, что я должен был сначала позвонить Зеленскому. Я так не думаю. Нам нужно было выяснить, хочет ли Россия заключить соглашение. Я знаю, что Зеленский хочет заключить сделку, потому что он мне так сказал. Но теперь я также знаю, что Россия хочет заключить соглашение».