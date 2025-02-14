Летевший в Мюнхен самолет с госсекретарем США вернулся на базу из-за неполадок

14 февраля президент США Дональд Трамп объявил, что в Мюнхене и Саудовской Аравии пройдут встречи на высоком уровне с участием представителей США, России и Украины в рамках усилий, направленных на разрешение украинского конфликта. Анонсированные встречи последуют за телефонным разговором между Трампом и президентом России Владимиром Путиным, состоявшимся 12 февраля. Лидеры обсудили ряд важных тем, включая вопросы обмена заключенными и ситуацию на Украине, а также договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.