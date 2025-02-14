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Летевший в Мюнхен самолет с госсекретарем США вернулся на базу из-за неполадок

Ведомости

Самолет с госсекретарем США Марко Рубио и председателем комитета сената по международным отношениям Джимом Ришем на борту, направлявшийся на Мюнхенскую конференцию по безопасности, вернулся в Вашингтон в связи с техническими неполадками. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на пресс-секретаря госдепартамента США Тэмми Брюс.

«Самолет развернулся и возвращается на объединенную базу Эндрюс. Министр намерен продолжить свое путешествие в Германию и на Ближний Восток на отдельном самолете», – сказала Брюс.

По словам одного из официальных лиц, проблема возникла примерно через 90 минут после взлета с авиабазы Эндрюс под Вашингтоном.

14 февраля президент США Дональд Трамп объявил, что в Мюнхене и Саудовской Аравии пройдут встречи на высоком уровне с участием представителей США, России и Украины в рамках усилий, направленных на разрешение украинского конфликта. Анонсированные встречи последуют за телефонным разговором между Трампом и президентом России Владимиром Путиным, состоявшимся 12 февраля. Лидеры обсудили ряд важных тем, включая вопросы обмена заключенными и ситуацию на Украине, а также договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.

Мюнхенская конференция по безопасности (Die Münchner Sicherheitskonferenz) откроется в Германии 14 февраля. Это ежегодный форум, который собирает политиков, дипломатов, военных и экспертов для обсуждения вопросов международной безопасности с 1963 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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