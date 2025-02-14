Летевший в Мюнхен самолет с госсекретарем США вернулся на базу из-за неполадок
Самолет с госсекретарем США Марко Рубио и председателем комитета сената по международным отношениям Джимом Ришем на борту, направлявшийся на Мюнхенскую конференцию по безопасности, вернулся в Вашингтон в связи с техническими неполадками. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на пресс-секретаря госдепартамента США Тэмми Брюс.
«Самолет развернулся и возвращается на объединенную базу Эндрюс. Министр намерен продолжить свое путешествие в Германию и на Ближний Восток на отдельном самолете», – сказала Брюс.
По словам одного из официальных лиц, проблема возникла примерно через 90 минут после взлета с авиабазы Эндрюс под Вашингтоном.
14 февраля президент США Дональд Трамп объявил, что в Мюнхене и Саудовской Аравии пройдут встречи на высоком уровне с участием представителей США, России и Украины в рамках усилий, направленных на разрешение украинского конфликта. Анонсированные встречи последуют за телефонным разговором между Трампом и президентом России Владимиром Путиным, состоявшимся 12 февраля. Лидеры обсудили ряд важных тем, включая вопросы обмена заключенными и ситуацию на Украине, а также договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
Мюнхенская конференция по безопасности (Die Münchner Sicherheitskonferenz) откроется в Германии 14 февраля. Это ежегодный форум, который собирает политиков, дипломатов, военных и экспертов для обсуждения вопросов международной безопасности с 1963 г.