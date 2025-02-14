Над российскими регионами уничтожили 50 украинских БПЛА

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что ночью система ПВО сработала над Старооскольским округом, были сбиты несколько вражеских БПЛА. Сведений о пострадавших и повреждениях не поступало. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь написал в своем Telegram-канале, что средствами радиоэлектронной борьбы был подавлен беспилотник в Чертковском районе. Согласно предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.