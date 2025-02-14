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Над российскими регионами уничтожили 50 украинских БПЛА

Ведомости

За ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 50 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны.

В небе над Белгородской областью был ликвидирован 41 беспилотник. Пять БПЛА российские военные сбили над Воронежской областью, еще четыре – над Ростовской.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что ночью система ПВО сработала над Старооскольским округом, были сбиты несколько вражеских БПЛА. Сведений о пострадавших и повреждениях не поступало. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь написал в своем Telegram-канале, что средствами радиоэлектронной борьбы был подавлен беспилотник в Чертковском районе. Согласно предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.

Предыдущей ночью, 13 февраля, силы ПВО перехватили и уничтожили 83 украинских БПЛА над девятью регионами России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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