Над российскими регионами уничтожили 50 украинских БПЛА
За ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 50 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны.
В небе над Белгородской областью был ликвидирован 41 беспилотник. Пять БПЛА российские военные сбили над Воронежской областью, еще четыре – над Ростовской.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что ночью система ПВО сработала над Старооскольским округом, были сбиты несколько вражеских БПЛА. Сведений о пострадавших и повреждениях не поступало. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь написал в своем Telegram-канале, что средствами радиоэлектронной борьбы был подавлен беспилотник в Чертковском районе. Согласно предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.
Предыдущей ночью, 13 февраля, силы ПВО перехватили и уничтожили 83 украинских БПЛА над девятью регионами России.