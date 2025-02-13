Силы ПВО за ночь сбили 83 беспилотника над девятью регионами России
За ночь дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 83 украинских беспилотных летательных аппарата в небе над девятью регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В частности, над Брянской областью российские военные ликвидировали 37 беспилотников. Над Курской и Липецкой областями были уничтожены по 12 БПЛА. Еще девять беспилотников силы ПВО сбили над Тверской областью и по три – над Белгородской, Калужской, Смоленской и Воронежской областями. Один БПЛА был уничтожен в небе над Ростовской областью.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в Липецке и Липецком муниципальном округе, а также в в городе Грязи и Грязинском районе был объявлен красный уровень угрозы атаки БПЛА. Угроза атаки беспилотников также действовала в Ельце и Елецком районе. В некоторых районов областного центра было зафиксировано отключение электричества, вскоре электроснабжение было восстановлено. Из-за падения обломков беспилотника на территории Липецкой станции аэрации пострадала сотрудница предприятия, ее привезли в больницу с осколочными ранениями.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что взрывная волна от сбитых БПЛА повредила остекление нескольких частных домов. Из-за фрагментов беспилотника также был поврежден газопровод, неполадки уже устранены. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате массированной атаки БПЛА на регион пострадавших и разрушений нет, все атаки были отражены, а цели – уничтожены. По словам врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, российские военные уничтожили беспилотник в Чертковском районе, предварительно, пострадавших и разрушений на земле также нет.