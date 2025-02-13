Силы ПВО за ночь сбили 83 беспилотника над девятью регионами России

Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что взрывная волна от сбитых БПЛА повредила остекление нескольких частных домов. Из-за фрагментов беспилотника также был поврежден газопровод, неполадки уже устранены. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате массированной атаки БПЛА на регион пострадавших и разрушений нет, все атаки были отражены, а цели – уничтожены. По словам врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, российские военные уничтожили беспилотник в Чертковском районе, предварительно, пострадавших и разрушений на земле также нет.