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Силы ПВО за ночь сбили 83 беспилотника над девятью регионами России

Ведомости

За ночь дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 83 украинских беспилотных летательных аппарата в небе над девятью регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В частности, над Брянской областью российские военные ликвидировали 37 беспилотников. Над Курской и Липецкой областями были уничтожены по 12 БПЛА. Еще девять беспилотников силы ПВО сбили над Тверской областью и по три – над Белгородской, Калужской, Смоленской и Воронежской областями. Один БПЛА был уничтожен в небе над  Ростовской областью.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в Липецке и Липецком муниципальном округе, а также в в городе Грязи и Грязинском районе был объявлен красный уровень угрозы атаки БПЛА. Угроза атаки беспилотников также действовала в Ельце и Елецком районе. В некоторых районов областного центра было зафиксировано отключение электричества, вскоре электроснабжение было восстановлено. Из-за падения обломков беспилотника на территории Липецкой станции аэрации пострадала сотрудница предприятия, ее привезли в больницу с осколочными ранениями.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что взрывная волна от сбитых БПЛА повредила остекление нескольких частных домов. Из-за фрагментов беспилотника также был поврежден газопровод, неполадки уже устранены. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате массированной атаки БПЛА на регион пострадавших и разрушений нет, все атаки были отражены, а цели – уничтожены. По словам врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, российские военные уничтожили беспилотник в Чертковском районе, предварительно, пострадавших и разрушений на земле также нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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