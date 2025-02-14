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Макрон согласился с требованием Трампа взять ответственность за Украину

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал позицию администрации американского лидера Дональда Трампа о том, что обеспечение безопасности Украины является обязанностью Европы, связав это с изменением приоритетов внешней политики США в сторону Азии. Слова французского лидера приводит Financial Times (FT).

«Трамп говорит Европе, что вы сами должны нести это бремя. И я говорю, что мы сами должны его взять на себя», – сказал Макрон.

Макрон назвал возвращение Трампа в Белый дом «электрошоком», который должен заставить Европу позаботиться о собственном будущем, а также о будущем Украины. По словам президента Франции, Европе необходимо «набрать обороты» в сфере обороны и экономики. Макрон считает, что возвращение Трампа в Белый дом стало толчком, который подтолкнет Евросоюз (ЕС) к инвестированию в собственную оборону, экономическое и технологическое возрождение.

Отмечается также, что Макрон не удивился действиям Трампа, в то время как многие европейские лидеры бурно отреагировали на его телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

12 февраля Путин и Трамп провели полуторачасовой телефонный разговор, в ходе которого они обсудили ряд важных тем, включая вопросы обмена заключенными и ситуацию на Украине. Лидеры двух стран договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. После новости о разговоре Путина и Трампа ряд европейских членов НАТО выступили с общим заявлением, в котором подчеркнули необходимость их участия в потенциальных переговорах по урегулированию на Украине. Они также настаивают на включении в этот процесс Киева. Заявление было опубликовано на странице главы европейской дипломатии Кайи Каллас в соцсети Х, поддержку ему высказали Франция, Германия, Польша, Италия, Испания и Великобритания (не входит в ЕС).

14 февраля Трамп объявил, что в Мюнхене и Саудовской Аравии состоятся встречи на высоком уровне с участием представителей США, России и Украины в рамках усилий, направленных на разрешение украинского конфликта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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