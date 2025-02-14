Макрон согласился с требованием Трампа взять ответственность за Украину

12 февраля Путин и Трамп провели полуторачасовой телефонный разговор, в ходе которого они обсудили ряд важных тем, включая вопросы обмена заключенными и ситуацию на Украине. Лидеры двух стран договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. После новости о разговоре Путина и Трампа ряд европейских членов НАТО выступили с общим заявлением, в котором подчеркнули необходимость их участия в потенциальных переговорах по урегулированию на Украине. Они также настаивают на включении в этот процесс Киева. Заявление было опубликовано на странице главы европейской дипломатии Кайи Каллас в соцсети Х, поддержку ему высказали Франция, Германия, Польша, Италия, Испания и Великобритания (не входит в ЕС).