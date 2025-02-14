Макрон согласился с требованием Трампа взять ответственность за Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал позицию администрации американского лидера Дональда Трампа о том, что обеспечение безопасности Украины является обязанностью Европы, связав это с изменением приоритетов внешней политики США в сторону Азии. Слова французского лидера приводит Financial Times (FT).
«Трамп говорит Европе, что вы сами должны нести это бремя. И я говорю, что мы сами должны его взять на себя», – сказал Макрон.
Макрон назвал возвращение Трампа в Белый дом «электрошоком», который должен заставить Европу позаботиться о собственном будущем, а также о будущем Украины. По словам президента Франции, Европе необходимо «набрать обороты» в сфере обороны и экономики. Макрон считает, что возвращение Трампа в Белый дом стало толчком, который подтолкнет Евросоюз (ЕС) к инвестированию в собственную оборону, экономическое и технологическое возрождение.
Отмечается также, что Макрон не удивился действиям Трампа, в то время как многие европейские лидеры бурно отреагировали на его телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
12 февраля Путин и Трамп провели полуторачасовой телефонный разговор, в ходе которого они обсудили ряд важных тем, включая вопросы обмена заключенными и ситуацию на Украине. Лидеры двух стран договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. После новости о разговоре Путина и Трампа ряд европейских членов НАТО выступили с общим заявлением, в котором подчеркнули необходимость их участия в потенциальных переговорах по урегулированию на Украине. Они также настаивают на включении в этот процесс Киева. Заявление было опубликовано на странице главы европейской дипломатии Кайи Каллас в соцсети Х, поддержку ему высказали Франция, Германия, Польша, Италия, Испания и Великобритания (не входит в ЕС).
14 февраля Трамп объявил, что в Мюнхене и Саудовской Аравии состоятся встречи на высоком уровне с участием представителей США, России и Украины в рамках усилий, направленных на разрешение украинского конфликта.