В Приднестровье поступил закупленный за счет российского кредита газ
В непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) поступил газ за счет российской помощи. Об этом сообщил глава непризнанной республики Вадим Красносельский в Telegram-канале.
«Сегодня в Приднестровье зашел газ. Данная поставка стала возможна благодаря российской кредитной помощи и кропотливой, скрупулезной слаженной работе команды Министерства энергетики Российской Федерации», – уточнил Красносельский.
Он выразил признательность специалистам российского ведомства и должностным лицам России за поддержку народа региона в сложнейшей энергетической ситуации.
Ситуация с газом в Приднестровье осложнилась после прекращения поставок российского природного ресурса через украинскую территорию с 1 января 2025 г. Украина отказалась продлить соглашение с «Газпромом» о транзите топлива по газотранспортной системе страны.
30 января между Приднестровьем и Молдавией была достигнута договоренность, в результате которой в ПМР с 1 февраля поступал газ, необходимый для функционирования газопровода. Сообщалось также о готовности российской стороны осуществлять гуманитарные поставки природного ресурса в непризнанную республику.