В Приднестровье поступил закупленный за счет российского кредита газ

30 января между Приднестровьем и Молдавией была достигнута договоренность, в результате которой в ПМР с 1 февраля поступал газ, необходимый для функционирования газопровода. Сообщалось также о готовности российской стороны осуществлять гуманитарные поставки природного ресурса в непризнанную республику.