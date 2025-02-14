Финляндия выступила против быстрой сделки по украинскому вопросу

2 февраля Путин и Трамп впервые с 2020 г. провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд важных тем, включая вопросы обмена заключенными и ситуацию на Украине. Главы двух держав договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. 14 февраля Трамп объявил, что в Мюнхене и Саудовской Аравии пройдут встречи на высоком уровне с участием представителей США, России и Украины в рамках усилий, направленных на разрешение украинского конфликта.