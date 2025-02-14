Финляндия выступила против быстрой сделки по украинскому вопросу
Финляндия считает, что быстрой сделки по Украине быть не может, для достижения «стабильного мира» потребуется несколько лет. Об этом заявила министр иностранных дел республики Элина Валтонен в беседе с Rnd.
По ее словам, президент США Дональд Трамп и его команда должны понимать, что переговоры с Россией касаются не только Киева, «но и архитектуры безопасности всей Европы».
«Мы должны дать понять команде Трампа: с [президентом России Владимиром] Путиным не может быть быстрой сделки, это может быть просто длительный процесс, длящийся несколько лет, в конце которого наступит стабильный мир», – сказала Валтонен.
2 февраля Путин и Трамп впервые с 2020 г. провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд важных тем, включая вопросы обмена заключенными и ситуацию на Украине. Главы двух держав договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. 14 февраля Трамп объявил, что в Мюнхене и Саудовской Аравии пройдут встречи на высоком уровне с участием представителей США, России и Украины в рамках усилий, направленных на разрешение украинского конфликта.
После новости о разговоре Путина и Трампа ряд европейских членов НАТО выступили с общим заявлением, в котором заявили о необходимости их участия в потенциальных переговорах по урегулированию на Украине и включении в этот процесс Киева. Заявление было опубликовано на странице главы европейской дипломатии Кайи Каллас в соцсети Х, поддержку ему высказали Франция, Германия, Польша, Италия, Испания и Великобритания (не входит в ЕС).
14 февраля Financial Times (FT) сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон поддержал позицию администрации Трампа о том, что обеспечение безопасности Украины является обязанностью Европы, связав это с изменением приоритетов внешней политики США в сторону Азии.