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Песков: Россия предпочитает конструктивную работу в G20 возрождению G8

Ведомости

Россия более заинтересована в продолжении работы в «Группе 20» (G20), нежели восстановление «Группы восьми» (G8), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Представителя Кремля спросили, хотела бы Россия вернуться в G8, за восстановление которой выступил президент США Дональд Трамп. Песков ответил, что объединение, которое сейчас называется «Группой семи», значительно утратило свою релевантность. По его словам, G7 объединяет страны, которые не являются сейчас лидерами по разным параметрам экономического и социального роста.

«Центры роста переместились уже в другие регионы земного шара. С этой точки зрения, конечно, мы считаем, что мы гораздо более заинтересованы в продолжении нашей конструктивной работы в 20-ке», – сказал Песков.

13 февраля Трамп заявил о своем желании вернуть Россию в G7. По его словам, исключение страны из группы было ошибкой.

G7 – это международный клуб развитых экономик мира, в который входят США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония. Ранее объединение называлось G8, так как его участником была Россия. Но в марте 2014 г. РФ исключили из группы после присоединения Крыма.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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