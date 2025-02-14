Песков: Россия предпочитает конструктивную работу в G20 возрождению G8

Представителя Кремля спросили, хотела бы Россия вернуться в G8, за восстановление которой выступил президент США Дональд Трамп. Песков ответил, что объединение, которое сейчас называется «Группой семи», значительно утратило свою релевантность. По его словам, G7 объединяет страны, которые не являются сейчас лидерами по разным параметрам экономического и социального роста.