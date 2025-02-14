Песков: Россия предпочитает конструктивную работу в G20 возрождению G8
Россия более заинтересована в продолжении работы в «Группе 20» (G20), нежели восстановление «Группы восьми» (G8), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Представителя Кремля спросили, хотела бы Россия вернуться в G8, за восстановление которой выступил президент США Дональд Трамп. Песков ответил, что объединение, которое сейчас называется «Группой семи», значительно утратило свою релевантность. По его словам, G7 объединяет страны, которые не являются сейчас лидерами по разным параметрам экономического и социального роста.
«Центры роста переместились уже в другие регионы земного шара. С этой точки зрения, конечно, мы считаем, что мы гораздо более заинтересованы в продолжении нашей конструктивной работы в 20-ке», – сказал Песков.
13 февраля Трамп заявил о своем желании вернуть Россию в G7. По его словам, исключение страны из группы было ошибкой.
G7 – это международный клуб развитых экономик мира, в который входят США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония. Ранее объединение называлось G8, так как его участником была Россия. Но в марте 2014 г. РФ исключили из группы после присоединения Крыма.