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Захарова: Россию не пригласили на Мюнхенскую конференцию

Ведомости

Россию не пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Российские официальные лица на Мюнхенскую конференцию по вопросам безопасности не приглашаются. Это решение было принято уже несколько лет назад. Это политизированное решение, это странное решение», – сказала она на брифинге.

14 февраля президент США Дональд Трамп объявил, что в Мюнхене и Саудовской Аравии состоятся встречи на высоком уровне с участием представителей США, России и Украины в рамках усилий, направленных на разрешение украинского конфликта.

Встреча в Саудовской Аравии, как ожидается, последует за переговорами, которые намечены на 14 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности, где вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио планируют встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским.

За два дня до этого, 12 февраля, состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и Трампа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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