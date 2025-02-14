Захарова: Россию не пригласили на Мюнхенскую конференцию
Россию не пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Российские официальные лица на Мюнхенскую конференцию по вопросам безопасности не приглашаются. Это решение было принято уже несколько лет назад. Это политизированное решение, это странное решение», – сказала она на брифинге.
14 февраля президент США Дональд Трамп объявил, что в Мюнхене и Саудовской Аравии состоятся встречи на высоком уровне с участием представителей США, России и Украины в рамках усилий, направленных на разрешение украинского конфликта.
Встреча в Саудовской Аравии, как ожидается, последует за переговорами, которые намечены на 14 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности, где вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио планируют встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским.
За два дня до этого, 12 февраля, состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и Трампа.