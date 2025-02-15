Российские корабли прибыли в Индонезию для участия в военных учениях

В 2023 г. учения «Комодо» с участием более 30 стран прошли у берегов Индонезии с 5 по 8 июня. Внимание на них уделяется вопросам взаимодействия между экипажами военных кораблей различных стран при выполнении задач гуманитарных миссий и оказании помощи в ходе стихийных бедствий и природных катаклизмов. Целью мероприятия является укрепление партнерства на море, сообщали в Минобороны.