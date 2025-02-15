Российские корабли прибыли в Индонезию для участия в военных учениях
Отряд кораблей ВМФ России прибыл в Индонезию для участия в военно-морском учении «Комодо-2025», сообщили в Минобороны.
В составе отряда кораблей Тихоокеанского флота – корветы «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», а также танкер «Печенга». По прибытии в район якорной стоянки российские моряки подняли флаги двух стран.
Церемония открытия пройдет 16 февраля, российскую делегацию на учениях возглавит заместитель Главнокомандующего ВМФ Владимир Воробьев. В «Комодо-2025», организованном ВМС Индонезии, примут участие боевые корабли и наблюдатели из более чем 30 государств.
В 2023 г. учения «Комодо» с участием более 30 стран прошли у берегов Индонезии с 5 по 8 июня. Внимание на них уделяется вопросам взаимодействия между экипажами военных кораблей различных стран при выполнении задач гуманитарных миссий и оказании помощи в ходе стихийных бедствий и природных катаклизмов. Целью мероприятия является укрепление партнерства на море, сообщали в Минобороны.