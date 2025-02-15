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Российские корабли прибыли в Индонезию для участия в военных учениях

Ведомости

Отряд кораблей ВМФ России прибыл в Индонезию для участия в военно-морском учении «Комодо-2025», сообщили в Минобороны.

В составе отряда кораблей Тихоокеанского флота – корветы «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», а также танкер «Печенга». По прибытии в район якорной стоянки российские моряки подняли флаги двух стран.

Церемония открытия пройдет 16 февраля, российскую делегацию на учениях возглавит заместитель Главнокомандующего ВМФ Владимир Воробьев. В «Комодо-2025», организованном ВМС Индонезии, примут участие боевые корабли и наблюдатели из более чем 30 государств.

В 2023 г. учения «Комодо» с участием более 30 стран прошли у берегов Индонезии с 5 по 8 июня. Внимание на них уделяется вопросам взаимодействия между экипажами военных кораблей различных стран при выполнении задач гуманитарных миссий и оказании помощи в ходе стихийных бедствий и природных катаклизмов. Целью мероприятия является укрепление партнерства на море, сообщали в Минобороны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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