В США суд официально закрыл уголовное дело против Винника

Винник был арестован по запросу Соединенных Штатов во время отдыха в Греции в 2017 г. Его обвинили во взломе японской криптовалютной биржи Mt. Gox и отмывании денежных средств в размере от $4 млрд до $9 млрд через платформу BTC-e. Находившиеся в США серверы и активы биржи были арестованы ФБР. Обвинения против Винника были выдвинуты также во Франции и России. Приговор должны были вынести в июне 2025 г., но дело было закрыто.