В США суд официально закрыл уголовное дело против Винника
В США официально закрыли дело россиянина Александра Винника согласно судебному решению, которое есть в распоряжении «Ведомостей».
«Дело против обвиняемого Александра Винника теперь закрыто и он был освобожден из под стражи», – говорится в решении Окружного суда Северного округа Калифорнии от 14 февраля 2025 г.
Американский адвокат Винника Аркадий Бух сказал «Ведомостям», что все обвинения против его подзащитного сняты. Судья также удовлетворил петицию защиты о снятии грифа секретности с материалов дела Винника, и теперь все документы, включая постановление о прекращении дела и освобождении россиянина, стали публичными.
«На сегодняшний день господин Винник считается лицом, не имеющим судимости, что подтверждено судебными документами Соединённых Штатов Америки», – отметил адвокат. Он добавил, что снятие всех обвинений с Винника и отсутствие у него судимости означает, что у него не будет препятствий для получения виз и это открывает ему возможность свободного перемещения по миру.
Основатель криптобиржи BTC-e россиянин Винник прибыл в Россию 13 февраля. Вашингтон накануне объявил о его освобождении в рамках обмена с РФ. Российская сторона взамен передала бывшего преподавателя англо-американской школы в Москве Марка Фогеля, о его прибытии в США стало известно 11 февраля. Фогель был обвинен в России в перевозке и контрабанде наркотиков после обнаружения в его багаже марихуаны и гашишного масла. В июне 2022 г. Химкинский суд Москвы приговорил Фогеля к 14 годам исправительной колонии строгого режима.
Винник был арестован по запросу Соединенных Штатов во время отдыха в Греции в 2017 г. Его обвинили во взломе японской криптовалютной биржи Mt. Gox и отмывании денежных средств в размере от $4 млрд до $9 млрд через платформу BTC-e. Находившиеся в США серверы и активы биржи были арестованы ФБР. Обвинения против Винника были выдвинуты также во Франции и России. Приговор должны были вынести в июне 2025 г., но дело было закрыто.
Прошлый обмен между Россией и западными странами состоялся 1 августа 2024 г. Тогда России были переданы 10 человек, 13 человек были отправлены в Германию и трое – в США. Вашингтону были переданы американский журналист Эван Гершкович, бывший морской пехотинец Пол Уилан и др.