В Абхазии начались досрочные выборы президента

В Абхазии начались досрочные выборы президентаВ них участвуют пять кандидатов
В Абхазии стартовало голосование на досрочных выборах президента республики, утром 15 февраля открылись 152 избирательных участка, передает «Апсныпресс».
В 08:00 мск открылись участки в 35 избирательных округах. В Сухуме работает 25 участков, также они открыты в Гагрском, Гудаутском, Сухумском, Гулрыпшском, Очамчырском, Ткуарчалском и Галском районах. В России граждане Абхазии смогут проголосовать на двух участках в Москве и Черкесске. В досрочных выборах участвуют пять кандидатов: Адгур Ардзинба, Роберт Аршба, Олег Барциц, Бадра Гунба и Адгур Хурхумал.
ЦИК частично признанной республики ранее принял решение закрыть избирательный участок в турецком городе Сакарья, передавало «Апсныпресс».
Решение о проведении выборов в Абхазии было принято после событий ноября 2024 г. Тогда в стране прошли протесты, по итогам которых президент страны Аслан Бжания подал в отставку. Протестующие были не согласны с ратификацией инвестиционного соглашения с Россией, которое предусматривало льготы для российских компаний в области недвижимости. Тогда же вице-президент республики Гунба приступил к исполнению обязанностей и полномочий главы страны.
По данным российского ВЦИОМа, 32% электорально активных жителей Абхазии на выборах президента проголосовали бы за кандидата Гунбу. Около 15% отдали бы свой голос за бывшего вице-премьера и министра экономики Абхазии Ардзинбу, 7% – за бывшего торгового представителя Абхазии в России Барцица, 5% – за экс-председателя контрольной палаты Абхазии Аршбу, 2% – за председателя Черноморского банка развития Хурхумала.