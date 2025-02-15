В Абхазии начались досрочные выборы президента

Решение о проведении выборов в Абхазии было принято после событий ноября 2024 г. Тогда в стране прошли протесты, по итогам которых президент страны Аслан Бжания подал в отставку. Протестующие были не согласны с ратификацией инвестиционного соглашения с Россией, которое предусматривало льготы для российских компаний в области недвижимости. Тогда же вице-президент республики Гунба приступил к исполнению обязанностей и полномочий главы страны.