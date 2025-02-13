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Избирательный участок в Турции для голосования на выборах главы Абхазии закрыли

Ведомости

Голосования на выборах президента Абхазии в Турции не будет – ЦИК Абхазии принял решение закрыть избирательный участок в турецком городе Сакарья. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК частично признанной республики, передает «Апсныпресс».

Абхазский ЦИК также принял решение расформировать участковую избирательную комиссию в Сакарье.

Досрочные выборы состоятся 15 февраля. Решение об их проведении было принято после ноябрьских событий в республике. В ноябре 2024 г. в Абхазии прошли протесты, по итогам которых президент страны Аслан Бжания подал в отставку. Протестующие были не согласны с ратификацией инвестиционного соглашения с Россией, которое предусматривало льготы для российских компаний в области недвижимости. Тогда же вице-президент республики Бадра Гунба приступил к исполнению обязанностей и полномочий главы страны.

По данным российского ВЦИОМ, 32% электорально активных жителей Абхазии на выборах президента проголосовали бы за кандидата Гунбу. Около 15% отдали бы свой голос за бывшего вице-премьера и министра экономики Абхазии Адгура Ардзинбу, 7% – за бывшего торгового представителя Абхазии в России Олега Барцица, 5% – за экс-председателя контрольной палаты Абхазии Роберта Аршбу, 2% – за председателя Черноморского банка развития Адгура Хурхумала.

28 января ЦИК РФ сообщил, что Россия готова открыть дополнительные участки, чтобы находящиеся в РФ граждане Абхазии могли проголосовать на выборах президента республики.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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