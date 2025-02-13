Избирательный участок в Турции для голосования на выборах главы Абхазии закрыли
Голосования на выборах президента Абхазии в Турции не будет – ЦИК Абхазии принял решение закрыть избирательный участок в турецком городе Сакарья. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК частично признанной республики, передает «Апсныпресс».
Абхазский ЦИК также принял решение расформировать участковую избирательную комиссию в Сакарье.
Досрочные выборы состоятся 15 февраля. Решение об их проведении было принято после ноябрьских событий в республике. В ноябре 2024 г. в Абхазии прошли протесты, по итогам которых президент страны Аслан Бжания подал в отставку. Протестующие были не согласны с ратификацией инвестиционного соглашения с Россией, которое предусматривало льготы для российских компаний в области недвижимости. Тогда же вице-президент республики Бадра Гунба приступил к исполнению обязанностей и полномочий главы страны.
По данным российского ВЦИОМ, 32% электорально активных жителей Абхазии на выборах президента проголосовали бы за кандидата Гунбу. Около 15% отдали бы свой голос за бывшего вице-премьера и министра экономики Абхазии Адгура Ардзинбу, 7% – за бывшего торгового представителя Абхазии в России Олега Барцица, 5% – за экс-председателя контрольной палаты Абхазии Роберта Аршбу, 2% – за председателя Черноморского банка развития Адгура Хурхумала.
28 января ЦИК РФ сообщил, что Россия готова открыть дополнительные участки, чтобы находящиеся в РФ граждане Абхазии могли проголосовать на выборах президента республики.