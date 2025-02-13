Избирательный участок в Турции для голосования на выборах главы Абхазии закрыли

Досрочные выборы состоятся 15 февраля. Решение об их проведении было принято после ноябрьских событий в республике. В ноябре 2024 г. в Абхазии прошли протесты, по итогам которых президент страны Аслан Бжания подал в отставку. Протестующие были не согласны с ратификацией инвестиционного соглашения с Россией, которое предусматривало льготы для российских компаний в области недвижимости. Тогда же вице-президент республики Бадра Гунба приступил к исполнению обязанностей и полномочий главы страны.