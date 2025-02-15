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Кандидаты на должность президента Абхазии проголосовали на выборах

Ведомости

Кандидаты на пост президента Абхазии – бывший вице-премьер страны Адгур Ардзинба, экс-председатель абхазской контрольной палаты Роберт Аршба, бывший торговый представитель республики в России Олег Барциц, вице-президент Бадра Гунба и председатель Черноморского банка развития Адгур Хурхумал – проголосовали на избирательных участках. Об этом сообщает ТАСС.

Барциц проголосовал в своем селе Блабырхуа Гудаутского района. Хурхумала пришел на президентские выборы на один из участков в Сухуме вместе со своим сыном. Аршба проголосовал на избирательном участке в Гулрыпшском районе по месту прописки. Гунба поучаствовал в голосовании в Сухуме. Ардзинба отдал свой голос на избирательном участке в Новом Афоне.

Голосование на досрочных выборах президента Абхазии началось в республике 15 февраля. Утром в стране открылись 152 избирательных участка. В России граждане Абхазии смогут проголосовать на двух участках в Москве и Черкесске.

Решение о проведении президентских выборов в Абхазии было принято после отставки бывшего президента республики Аслана Бжании в ноябре 2024 г. в результате прошедших в стране протестов. Митингующие не согласились с ратификацией инвестиционного соглашения с Россией, которое предусматривало льготы для российских компаний в области недвижимости. Тогда же Гунба приступил к исполнению обязанностей и полномочий главы Абхазии.

По данным российского ВЦИОМа, 32% электорально активных жителей республики на выборах президента проголосовали бы за Гунбу. Около 15% отдали бы свой голос за Ардзинбу, 7% поддержали бы Барцица, 5% – Аршбу, 2% – Хурхумала.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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