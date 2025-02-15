Кандидаты на должность президента Абхазии проголосовали на выборах
Кандидаты на пост президента Абхазии – бывший вице-премьер страны Адгур Ардзинба, экс-председатель абхазской контрольной палаты Роберт Аршба, бывший торговый представитель республики в России Олег Барциц, вице-президент Бадра Гунба и председатель Черноморского банка развития Адгур Хурхумал – проголосовали на избирательных участках. Об этом сообщает ТАСС.
Барциц проголосовал в своем селе Блабырхуа Гудаутского района. Хурхумала пришел на президентские выборы на один из участков в Сухуме вместе со своим сыном. Аршба проголосовал на избирательном участке в Гулрыпшском районе по месту прописки. Гунба поучаствовал в голосовании в Сухуме. Ардзинба отдал свой голос на избирательном участке в Новом Афоне.
Голосование на досрочных выборах президента Абхазии началось в республике 15 февраля. Утром в стране открылись 152 избирательных участка. В России граждане Абхазии смогут проголосовать на двух участках в Москве и Черкесске.
Решение о проведении президентских выборов в Абхазии было принято после отставки бывшего президента республики Аслана Бжании в ноябре 2024 г. в результате прошедших в стране протестов. Митингующие не согласились с ратификацией инвестиционного соглашения с Россией, которое предусматривало льготы для российских компаний в области недвижимости. Тогда же Гунба приступил к исполнению обязанностей и полномочий главы Абхазии.
По данным российского ВЦИОМа, 32% электорально активных жителей республики на выборах президента проголосовали бы за Гунбу. Около 15% отдали бы свой голос за Ардзинбу, 7% поддержали бы Барцица, 5% – Аршбу, 2% – Хурхумала.