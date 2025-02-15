Кандидаты на должность президента Абхазии проголосовали на выборах

Решение о проведении президентских выборов в Абхазии было принято после отставки бывшего президента республики Аслана Бжании в ноябре 2024 г. в результате прошедших в стране протестов. Митингующие не согласились с ратификацией инвестиционного соглашения с Россией, которое предусматривало льготы для российских компаний в области недвижимости. Тогда же Гунба приступил к исполнению обязанностей и полномочий главы Абхазии.