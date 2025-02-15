Явка на президентских выборах в Абхазии достигла 43,5%
Явка избирателей на досрочных президентских выборах в Абхазии на 15:00 мск составила 43,5%. Об этом сообщает «Sputnik Абхазия» со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии республики.
На избирательных участках в Москве проголосовало 1477 человек, в Черкесске – 1282.
15 феврале в Абхазии началось голосование на выборах президента республики. Кандидатами на пост главы государства заявлены бывший вице-премьер страны Адгур Ардзинба, экс-председатель абхазской контрольной палаты Роберт Аршба, бывший торговый представитель республики в России Олег Барциц, вице-президент Бадра Гунба и председатель Черноморского банка развития Адгур Хурхумал. Все они уже проголосовали на избирательных участках.
Решение о проведении досрочных выборов в Абхазии было принято после отставки экс-президента страны Аслана Бжании в ноябре 2024 г. по итогам прошедших в республике протестных акций. Митингующие не согласились с ратификацией инвестиционного соглашения с Россией, которое предусматривало льготы для российских компаний в области недвижимости. Тогда же Гунба приступил к исполнению обязанностей и полномочий главы Абхазии.