Явка на президентских выборах в Абхазии достигла 43,5%

Решение о проведении досрочных выборов в Абхазии было принято после отставки экс-президента страны Аслана Бжании в ноябре 2024 г. по итогам прошедших в республике протестных акций. Митингующие не согласились с ратификацией инвестиционного соглашения с Россией, которое предусматривало льготы для российских компаний в области недвижимости. Тогда же Гунба приступил к исполнению обязанностей и полномочий главы Абхазии.