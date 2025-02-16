NYT: США и Белоруссия могут заключить сделку по ослаблению санкций
США и Белоруссия могут заключить сделку, в рамках которой Вашингтон ослабит санкции против Минска, а республика освободит «множество» политических заключенных. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).
Газета пишет о «незаметном» визите заместителя помощника госсекретаря Кристофера Смита в Белоруссию, где 12 февраля тот якобы встретился с президентом республики Александром Лукашенко. По данным NYT, Смит и еще двое чиновников после переговоров с президентом отправились в деревню на границе с Литвой, а оттуда выехали в Вильнюс с двумя освобожденными белорусскими заключенными и одним американцем. Смит позднее назвал освобождение этих людей «спецоперацией» и «огромной победой».
Следующим шагом может стать большая сделка, в рамках Лукашенко освободит «множество политических заключенных, включая известных». Об этом он заявил на встрече с западными дипломатами, которая прошла 13 февраля в Вильнюсе, сообщили источники газеты.
«Взамен Соединенные Штаты ослабят санкции в отношении белорусских банков и экспорта калийных удобрений, ключевого ингредиента удобрений, крупным производителем которых является Беларусь», – говорится в статье.
По данным правозащитников, на которые ссылается NYT, политическими заключенными в республике считаются 1226 человек, а Лукашенко за последние месяцы освободил более 200 из них, включая двух американцев.