NYT: США и Белоруссия могут заключить сделку по ослаблению санкций

Газета пишет о «незаметном» визите заместителя помощника госсекретаря Кристофера Смита в Белоруссию, где 12 февраля тот якобы встретился с президентом республики Александром Лукашенко. По данным NYT, Смит и еще двое чиновников после переговоров с президентом отправились в деревню на границе с Литвой, а оттуда выехали в Вильнюс с двумя освобожденными белорусскими заключенными и одним американцем. Смит позднее назвал освобождение этих людей «спецоперацией» и «огромной победой».