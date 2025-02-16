Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

NYT: США и Белоруссия могут заключить сделку по ослаблению санкций

Ведомости

США и Белоруссия могут заключить сделку, в рамках которой Вашингтон ослабит санкции против Минска, а республика освободит «множество» политических заключенных. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

Газета пишет о «незаметном» визите заместителя помощника госсекретаря Кристофера Смита в Белоруссию, где 12 февраля тот якобы встретился с президентом республики Александром Лукашенко. По данным NYT, Смит и еще двое чиновников после переговоров с президентом отправились в деревню на границе с Литвой, а оттуда выехали в Вильнюс с двумя освобожденными белорусскими заключенными и одним американцем. Смит позднее назвал освобождение этих людей «спецоперацией» и «огромной победой».

Следующим шагом может стать большая сделка, в рамках Лукашенко освободит «множество политических заключенных, включая известных». Об этом он заявил на встрече с западными дипломатами, которая прошла 13 февраля в Вильнюсе, сообщили источники газеты.

«Взамен Соединенные Штаты ослабят санкции в отношении белорусских банков и экспорта калийных удобрений, ключевого ингредиента удобрений, крупным производителем которых является Беларусь», – говорится в статье.

По данным правозащитников, на которые ссылается NYT, политическими заключенными в республике считаются 1226 человек, а Лукашенко за последние месяцы освободил более 200 из них, включая двух американцев.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных