WP: Зеленский и Ермак не поедут на переговоры в Саудовскую Аравию

Издание обращает внимание, что новость о встрече в Саудовской Аравии вызвала беспокойство в Европе и на Украине: официальные лица заявили, что их не пригласили на первоначальные этапы подготовки к переговорам. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что лидеры Украины и Европы в итоге примут участие в любых переговорах. По его словам, нынешние обсуждения направлены на запуск процесса переговоров о завершении конфликта.