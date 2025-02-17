WP: Зеленский и Ермак не поедут на переговоры в Саудовскую Аравию
Президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак не примут участия в переговорах по украинскому вопросу в Саудовской Аравии. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет The Washington Post.
«Ни Зеленский, ни его главный помощник Андрей Ермак не планируют присутствовать на встрече в Саудовской Аравии», – цитирует издание собеседника, знакомого с ситуацией.
Издание обращает внимание, что новость о встрече в Саудовской Аравии вызвала беспокойство в Европе и на Украине: официальные лица заявили, что их не пригласили на первоначальные этапы подготовки к переговорам. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что лидеры Украины и Европы в итоге примут участие в любых переговорах. По его словам, нынешние обсуждения направлены на запуск процесса переговоров о завершении конфликта.
Председатель комитета американского сената по международным отношениям от демократической партии Джинн Шейхин (штат Нью-Гэмпшир) сообщила CBS News, что двухпартийная группа сенаторов встретилась с Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности и заверила его, что они считают важным участие Киева в любых переговорах между Москвой и Вашингтоном.
12 февраля состоялся первый с 2020 г. телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. По итогам полуторачасовой беседы президент США заявил, что рассчитывает на первую совместную встречу с главой российского государства в Саудовской Аравии. 16 февраля спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф сообщил, что отправляется в Саудовскую Аравию вместе с советником Трампа по национальной безопасности Майком Уолтцем, где запланирована встреча с российской делегацией. МИД России пока не комментировал эти сообщения.
В этот же день Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Трамп хочет остановить боевые действия на Украине до 20 апреля.