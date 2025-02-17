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В Госдуму внесут доработанный проект о самообороне при проникновении в дом

Ведомости

Депутаты от фракции ЛДПР намерены внести в Госдуму доработанную версию законопроекта, расширяющего рамки допустимой самообороны при незаконном проникновении в дом, сообщил председатель думского комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Проникновение агрессора в жилище – повод защищаться любыми доступными методами. Не должен хозяин выяснять, кто и зачем пробрался к нему домой: только для воровства или с угрозой для жизни домочадцев», – написал Нилов в своем Telegram-канале.

Документ предлагает внести поправки в ст. 37 УК РФ. В пояснительной записке авторы проекта отмечают, что нарушение неприкосновенности жилища чаще всего связано с такими тяжкими преступлениями, как убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилование, похищение человека. При этом проживающие в доме люди не всегда могут объективно оценить «степень опасности посягательства».

«... Представляет необходимым законодательно предоставить гражданам право защищать свою жизнь и своих родных и близких, не опасаясь уголовного наказания, от любого преступного посягательства лиц, незаконно проникающих в жилище, независимо от того, соответствовали ли защитные действия характеру и опасности посягательства», – говорится в пояснительной записке.

Депутаты Госдумы от ЛДПР разработали законопроект, предлагающий разрешить россиянам любым способом защищать себя и своих родных от незаконно проникших в их жилье преступников, в феврале 2022 г. Документ не получил поддержки от правительства, замечания к нему были приведены в официальном отзыве от 27 апреля того же года. В отзыве кабмина в июне 2024 г. говорилось, что проект концептуально не изменился после замечаний и нуждается в существенной доработке.

Инициативу Нилова призывал поддержать член Совета по правам человека (СПЧ) при президента РФ Кирилл Кабанов, который подчеркивал, что вопрос об изменении отношения государства к необходимой самообороне поднимается СПЧ уже на протяжении нескольких лет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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