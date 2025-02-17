В Госдуму внесут доработанный проект о самообороне при проникновении в дом

Депутаты Госдумы от ЛДПР разработали законопроект, предлагающий разрешить россиянам любым способом защищать себя и своих родных от незаконно проникших в их жилье преступников, в феврале 2022 г. Документ не получил поддержки от правительства, замечания к нему были приведены в официальном отзыве от 27 апреля того же года. В отзыве кабмина в июне 2024 г. говорилось, что проект концептуально не изменился после замечаний и нуждается в существенной доработке.