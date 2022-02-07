В Госдуме предложили разрешить любую самооборону при проникновении в жилье

Авторы законопроекта отметили, что преступники проникают в жилье не только для того, чтобы что-то украсть: они могут убить хозяев дома, причинить тяжкий вред, изнасиловать или похитить человека. При этом, согласно закону, человек, который защищает себя и свою семью, ограничен пределами необходимой самообороны, а злоумышленники не ограничены ничем.