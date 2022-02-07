В Госдуме предложили разрешить любую самооборону при проникновении в жилье
Депутаты Госдумы от ЛДПР разработали законопроект, в котором предлагается разрешить россиянам любым способом защищать себя и своих родных от преступников, которые незаконно проникли в их жилье, сообщили «Известия» со ссылкой на документ. Его отправили на отзыв в правительство и Верховный суд.
«Право на неприкосновенность жилища является важнейшим конституционным правом человека. Никто не вправе проникать в него против воли проживающих в нем лиц иначе как случаях, установленных федеральным законом или на основании судебного решения», — говорится в пояснительной записке.
Авторы законопроекта отметили, что преступники проникают в жилье не только для того, чтобы что-то украсть: они могут убить хозяев дома, причинить тяжкий вред, изнасиловать или похитить человека. При этом, согласно закону, человек, который защищает себя и свою семью, ограничен пределами необходимой самообороны, а злоумышленники не ограничены ничем.
Согласно данным судебного департамента при Верховном суде, которые приводятся в документе, за шесть месяцев прошлого года 132 человека были осуждены за убийство вследствие превышения необходимой самообороны, оправдали двоих. За причинение тяжкого вреда здоровью при превышении необходимой самообороны осудили 203 человека, а оправдательных приговоров не было.