Шохин выразил надежду на подвижки в режиме санкций после переговоров в Эр-Рияде

17 февраля CNN со ссылкой на источники сообщил, что переговоры российских и американских чиновников запланированы на 18 февраля в Эр-Рияде. Представитель Саудовской Аравии указал, что королевство не просто предоставит представителям двух стран площадку для переговоров, но и выступит в роли посредника. Со стороны США в них примут участие госсекретарь Марко Рубио, советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолц и спецпосланник по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.