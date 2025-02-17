Шохин выразил надежду на подвижки в режиме санкций после переговоров в Эр-Рияде
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин допустил подвижки санкционного режима по итогам предстоящих переговоров представителей России и США в Саудовской Аравии. Об этом он заявил в ходе Налогового форума, который проходит в рамках «Недели российского бизнеса».
«Если действительно завтра начнутся переговоры в Эр-Рияде по урегулированию на Украине, вполне возможно, что какие-то подвижки будут и в режиме санкций», – указал Шохин.
17 февраля CNN со ссылкой на источники сообщил, что переговоры российских и американских чиновников запланированы на 18 февраля в Эр-Рияде. Представитель Саудовской Аравии указал, что королевство не просто предоставит представителям двух стран площадку для переговоров, но и выступит в роли посредника. Со стороны США в них примут участие госсекретарь Марко Рубио, советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолц и спецпосланник по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.
По предварительной информации, российскую сторону могут представить помощник президента РФ Юрий Ушаков и директор СВР Сергей Нарышкин. В Telegram-каналах также сообщалось о подготовке министра иностранных дел России Сергея Лаврова, но официальные лица эти данные пока не подтвердили.
14 февраля президент США Дональд Трамп публично объявил о встрече в Саудовской Аравии, в которой будут участвовать представители высокого уровня из России, США и Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Эр-Рияд рассматривается в качестве возможного места проведения переговоров.