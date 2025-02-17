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Шохин выразил надежду на подвижки в режиме санкций после переговоров в Эр-Рияде

Ведомости

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин допустил подвижки санкционного режима по итогам предстоящих переговоров представителей России и США в Саудовской Аравии. Об этом он заявил в ходе Налогового форума, который проходит в рамках «Недели российского бизнеса».

«Если действительно завтра начнутся переговоры в Эр-Рияде по урегулированию на Украине, вполне возможно, что какие-то подвижки будут и в режиме санкций», – указал Шохин.

17 февраля CNN со ссылкой на источники сообщил, что переговоры российских и американских чиновников запланированы на 18 февраля в Эр-Рияде. Представитель Саудовской Аравии указал, что королевство не просто предоставит представителям двух стран площадку для переговоров, но и выступит в роли посредника. Со стороны США в них примут участие госсекретарь Марко Рубио, советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолц и спецпосланник по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.

По предварительной информации, российскую сторону могут представить помощник президента РФ Юрий Ушаков и директор СВР Сергей Нарышкин. В Telegram-каналах также сообщалось о подготовке министра иностранных дел России Сергея Лаврова, но официальные лица эти данные пока не подтвердили.

14 февраля президент США Дональд Трамп публично объявил о встрече в Саудовской Аравии, в которой будут участвовать представители высокого уровня из России, США и Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Эр-Рияд рассматривается в качестве возможного места проведения переговоров.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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