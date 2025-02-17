В Кремле объяснили выбор Саудовской Аравии для встречи РФ и США
О том, что Саудовская Аравия может стать местом для встречи представителей РФ и США, говорил президент США Дональд Трамп. Тогда же стало ясно, что это место, в целом, устраивает обе стороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В рамках такого понимания, что это место в целом устраивает и американскую сторону, и российскую сторону было принято совместное решение», – заявил представитель Кремля.
Также Песков рассказал, что на встречу от РФ отправятся глава МИДа Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Со стороны США ожидается участие госсекретаря Марка Рубио, советника президента по национальной безопасности Майка Уолца, а также спецпосланника по вопросам Ближнего Востока Стива Уиткоффа.
15 февраля агентство Bloomberg сообщало, что саммит Путина и Трампа в Саудовской Аравии может состояться уже в конце февраля. 16 февраля там же назвали еще одну точку отсчета. Якобы Трамп и его команда сообщили европейским союзникам о намерении достигнуть прекращения огня на Украине к Пасхе (20 апреля).