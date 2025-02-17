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В Кремле объяснили выбор Саудовской Аравии для встречи РФ и США

Ведомости

О том, что Саудовская Аравия может стать местом для встречи представителей РФ и США, говорил президент США Дональд Трамп. Тогда же стало ясно, что это место, в целом, устраивает обе стороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В рамках такого понимания, что это место в целом устраивает и американскую сторону, и российскую сторону было принято совместное решение», – заявил представитель Кремля.

Также Песков рассказал, что на встречу от РФ отправятся глава МИДа Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Со стороны США ожидается участие госсекретаря Марка Рубио, советника президента по национальной безопасности Майка Уолца, а также спецпосланника по вопросам Ближнего Востока Стива Уиткоффа.

15 февраля агентство Bloomberg сообщало, что саммит Путина и Трампа в Саудовской Аравии может состояться уже в конце февраля. 16 февраля там же назвали еще одну точку отсчета. Якобы Трамп и его команда сообщили европейским союзникам о намерении достигнуть прекращения огня на Украине к Пасхе (20 апреля).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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