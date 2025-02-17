В Кремле объяснили выбор Саудовской Аравии для встречи РФ и США

15 февраля агентство Bloomberg сообщало, что саммит Путина и Трампа в Саудовской Аравии может состояться уже в конце февраля. 16 февраля там же назвали еще одну точку отсчета. Якобы Трамп и его команда сообщили европейским союзникам о намерении достигнуть прекращения огня на Украине к Пасхе (20 апреля).